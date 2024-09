S trochou nadsázky lze říct, že cesta do branky fotbalové reprezentace do 21 let vede přes »tři tyče« MFK Vyškov. Po Antonínu Kinském po ní kráčí i současná vyškovská jednička Jiří Borek, který Kinskému kryl záda v kvalifikačních utkáních na mistrovství Evropy v Litvě a v Dánsku. Pro někoho možná trochu překvapivá nominace, ale za podzimní výkony v Chance Národní Lize stoprocentně zasloužená. Nic na tom nemění ani to, že se ani do jednoho z těchto zápasů nedostal.

Asi jste i vy počítal, že nebudete v pozici jedničky. Jak jste to vnímal, cítil jste se být dvojkou? Kdo by šel do branky, kdyby Kinský musel střídat, vy nebo Lukáš Horníček?

Tonda Kinský i samozřejmě Lukáš Horníček jsou v reprezentaci už nějaké stálice, takže tu pozici měli trochu jinou než já. Nicméně já jsem byl rád, že jsem mohl tuto brankářskou dvojici doplnit a zúčastnit se tohoto reprezentačního srazu. Tudíž kdyby přišlo na střídání, tak by to byl Horňas, kdo by šel do branky, ale nechodilo by se vůbec kolem horké kaše. S brankářskou situací jsem byl obeznámen a tak jsem ji i v klidu přijal.

Jak jste si to probrali s Kinským? Cítil to třeba jako výhodu, že má za sebou kamaráda? Je to pro brankářskou jedničku výhoda?

Myslím si, že pro každého brankáře je určitě příjemnější mít za sebou někoho, kdo vám úspěchy přeje, někoho o koho se můžete opřít a popřípadě se o čemkoli poradit. Jelikož jsem v této pozici nebyl poprvé, tak si myslím, že jsem tuto roli zvládl velmi dobře a udělal jsem všechno pro to, aby se Tonda cítil dobře. Ať už na klubové nebo reprezentační úrovni jsme my brankáři taková menší specifická skupina, ve které musíme držet při sobě, takže servis pro jedničku je samozřejmostí a dá se říct a v tom případě i výhoda.

V čem je příprava brankářů na reprezentačním srazu před důležitými kvalifikačními zápasy jiná než v klubu, kde vám ji ordinuje speciální trenér Rostislav Horáček?

Ať už je to brankářská nebo celková týmová příprava, tak je to opravdu jiné, jelikož času není tolik, když jdou zápasy rychle po sobě, k tomu hodně cestování. Tudíž se to liší. Určitě to bylo příjemné zpestření, ale dá se říci, že jde hlavně o to se nachystat na ten zápas, co nás čeká, jak psychicky, tak fyzicky a abychom se cítili komfortně. V klubu, když je celý týdenní cyklus, tak je těch tréninků samozřejmě víc, takže je možnost dělat i specifické tréninky, o které se nám tady brankářům ve Vyškově už roky stará právě Rostislav Horáček. A myslím si, že nejen to, že jak Tonda Kinský, tak i Honza Stejskal, kteří se dostali do ligy, ale i moje momentální výkony mluví za vše a pro něho je to určitě výborná vizitka, kterou si za svou výbornou práci zaslouží.

Po jak dlouhé době jste zase reprezentoval? Pamatujete si proti komu to bylo naposledy a výsledek?

Byl to můj třetí reprezentační sraz. Poprvé to bylo taky s jednadvacítkou, v té době byl jedničkou Matěj Kovář a dvojku mu dělal Vítězslav Jaroš, což pro mě byla obrovská zkušenost, kór když jsme zrovna hráli proti jednadvacítce Anglie. Podruhé to bylo s dvacítkou, kde jsem si odbyl i premiéru v reprezentačním dresu, ale bylo to pouze v přátelském utkání s Vlašimí, které skončilo nerozhodně, takže na svoji ostrou premiéru stále čekám.

I když jste si nezachytal, i vám určitě možnost být, jak se říká, u toho něco dala? Co je pro vás nejdůležitější?

Pro mě byla určitě důležitá konfrontace s ostatními brankáři a taky pohled jiných, než klubových trenérů. Samozřejmě mě to utvrdilo v tom, že je stále na čem pracovat a kam se posouvat, na druhou stranu si myslím, že jsem měl aspoň v tréninku možnost ukázat, že si tam právem zasloužím být a moje podzimní výkony byly odměněny i jinde než na klubové úrovni.

Určitě jste hovořil i s hodně »zasvěcenými« osobami. Můžete prozradit, jak vás hodnotí trenér Suchopárek nebo třeba jiní zkušení gólmani?

Ano, hned na začátku jsme si s trenéry sedli a víceméně ujasnili jak týmové cíle, tak individuální postavení v týmu. Dá se říct, že jsem dostal pochvalu, zároveň taky další motivaci pracovat do budoucna, jelikož další reprezentační sraz je už ani ne za měsíc. A samozřejmě s Petrem Koubou jsem vedl několik rozhovorů, které mně určitě pomohly a prospěly.

Nominaci do nároďáku jste si vysloužil hlavně za podzimní výkony v dresu Vyškova. Který zápas, případně které zákroky, vy sám považujete za nejvydařenější?

Jsem rád, že zatím ve všech podzimních zápasech si držím poměrně vysoký výkonnostní standard, vyzdvihl bych ale asi domácí utkání se Zbrojovkou Brno a zákroky v něm. Zvládli jsme to vítězně 1:0. Vždycky při tomto výsledku výkon brankáře má o něco větší hodnotu. Zároveň to bylo historicky první domácí vítězství se Zbrojovkou, takže příjemný milník, kterého jsem mohl být součástí.

S reprezentační pauzou a odložením zápasu s Chrudimí máte teď dost dlouhou přestávku. Chybí vám zápasy, těšíte se na ně? Co je nutné dělat pro udržení si skvělé formy?

Odložení zápasu s Chrudimí mě trošku mrzelo, protože na zápas už jsem se těšil. Na druhou stranu za takových podmínek je nehrát asi nejlepší rozhodnutí. Podle mě forma netrvá věčně, je potřeba si držet dobrý výkonností standard s co nejméně výkyvy a samozřejmě co nejčastěji přidat nadstandardní výkon. To je podle mě klíč k úspěchu. A k tomu patří mimo samostatné tréninky, taky samozřejmě i věci mimo fotbal, jako strava, spánek, fyzická pohoda a hlavně správné mentální nastavení.

Klíčem k dobré jarní výchozí pozici pro boj o postup do první ligy určitě bude, jak se k dobré defenzívě podaří vylepšit koncovku. Jak vlastně prožíváte v brance neproměněné šance? Co bude nejdůležitější pro to, aby Vyškov splnil postupový plán?

To určitě ano. Sami moc dobře víme, že určité situace v ofenzivní fázi neřešíme tak, jak bychom si přáli nebo chtěli. Na druhou stranu i tyto zápasy můžou být rozhodnuty jedním gólem, v tom případě by nám naše dosavadní střelecká forma stačila. (úsměv) Neproměněné šance, jsou pro mě věci, které nemůžu ovlivnit, tudíž mě tyto věci nerozhodí a soustředím se hlavně na můj individuální výkon, jelikož na mojí pozici, když předvedu nadstandardní výkon, tak je velká šance že neprohrajeme. Důležité pro splnění postupového plánu bude určitě navázat na dobré defenzivní výkony, které předvádíme doposud a samozřejmě vylepšit tu koncovku.