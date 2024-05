Z těch tří předchozích duelů byl pro Vyškovany úspěšný jen ten první, když doma zdolali Varnsdorf 2:1. Poté neuspěli v Praze s Viktorií Žižkov (2:3) a doma s Jihlavou (0:1). Tento zápas lze zjednodušeně popsat jako vyškovské bušení do jihlavských neprůstřelných hradeb. Domácí tým na jejich dobytí účinnou metodu nenašel. Zajímavá je podobnost pozápasových hodnocení trenéra MFK.

II. liga-F:NL

SFC Opava – MFK Vyškov

28. kolo, neděle 12. května, 17.00 hodin, Městský fotbalový stadion, Lipová ulice.

Tabulka:

3. Vyškov 27 13 7 7 44:33 46

12. Opava 27 9 7 11 28:31 34

Na podzim: Vyškov – Opava 1:3 (1:2), 10. (pen.) Metsoko – 6. Ščudla, 12. Velicčka, 68. (pen.) Blecha.

„Domácí se zatáhli do hlubšího postavení, jež jsme těžko dobývali. Zápas ovlivnilo, že jsme lacině inkasovali – a potom, když jsme se vyrovnáním vrátili do hry, jsme záhy opět obdrželi branku. Toto se týmu, který hraje o nejvyšší příčky, nemůže stávat,” mj. po Viktorce řekl Jan Kameník.

„Po gólu se Jihlava stáhla do hlubšího postavení a my jsme pak začali dobývat ten obranný blok. Tady se ukázala naše bolest, že v tomhle máme jednoznačné rezervy. I takový zápas musíte zvládnout a vyhrát, a to jsme nedokázali,“ připustil po Vysočině.

Ani od Opavanů se nedá čekat, že se s třetím týmem tabulky budou nějak útočně přetahovat, i když vyloženou defenzívu si doma před svými fanoušky asi hrát nedovolí. Takže by hosté v útočné fázi přece jen mohli mít víc prostoru k nacházení skulinek v opavské obraně, přičemž vyškovský lodivod naznačil změny v sestavě upozorněním, že klíčové bude postavit ty správné fotbalisty.

„K minulému utkání jsme si museli něco říct. Až na jeden závar, jenž jsme nevyřešili, jsme bránili svědomitě, nicméně do ofenzivy nám to nevyšlo. Tématem bylo si s hráči ty situace ukázat a říct si, jakým způsobem budeme pokračovat dále,” naznačil Kameník.

Konkrétní korekce sestavy nesdělil, ale je hodně pravděpodobné, že v základu bude střelec Raimods Krollis, který si jednozápasový distanc za vyloučení na Žižkově »odseděl« ve středu s Jihlavou.

Loni v létě se i Opava netajila vysokými ambicemi, ale aktuální umístění klubu tomu ovšem vůbec neodpovídá. Po prohře v Táboře zůstala tři body od sestupové hranice a po utkání doma se jí určitě nebude chtít přiblížit. Na Vyškov má z podzimu příjemné vzpomínky. Vítězství 3:1 je jedním ze tří, které si zatím z venkovních trávníků Slezané přivezli.

„Opava je doma nebezpečným soupeřem, řekl bych hodně ofenzivním a těžícím z dobré divácké kulisy. Mají celou řadu šikovných hráčů, silnou středovou formaci složenou ze zkušených hráčů a zároveň mají vyváženou celou sestavu. Nechybí jim ani velmi propracovaný postupný útok. Těžko se hledá nějaká slabina. Kvality kádru neodpovídají jejich tabulkovému postavení,“ upozornil kouč MFK.