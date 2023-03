Derby s Líšní považuje tábor fotbalistů MFK Vyškov za ještě prestižnější, než když hráli se Zbrojovkou Brno. S Líšní se MFK potkával v divizi a pak v MSFL. Dnes má souboj nejen druholigovou úroveň, ale dokonce se střetávají týmy z „medailových“ pozic tabulky. Třetí Líšeň bude zítra odpoledne hostit druhý Vyškov.

Ilustrační. | Foto: Foto: MFK/Filip Ježek

Pokud se obecně o derby říká, že nemá favorita, ač je postavení obou soupeřů v tabulce výrazné rozdílné, tak tentokrát to platí více než stoprocentně. Týmy nasbíraly stejně bodů, stejný mají i rozdíl skóre. O tom, že je Vyškov v tabulce výš rozhoduje vyšší počet nastřílených gólů. A aby podobností nebylo dost, tak oba trenéři nebyli s výkony svých svěřenců v prvním jarním kole spokojení. Líšeň prohrála v Příbrami 0:2, když mezi domácí tyče neposlala žádnou střelu. Vyškov ztratil dva body doma remízou 1:1 s Opavou, která na těžkém terénu v Drnovicích působila fotbalověji.

II. liga - F:NL

SK Líšeň – MFK Vyškov

19. kolo, sobota 18. 3. (15.00), stadion Brno-Líšeň, Kučerova ul.

Tabulka:

2. Vyškov 18 8 7 3 30:18 31

3. Líšeň 18 9 4 5 25:13 31

Na podzim: Vyškov – Líšeň 1:2 (1:1), 18. O. Vintr - 35. (pen.) a 51. (pen.) Čermák.

„V Líšni musí být absolutně jiné hlavně chování středových hráčů. To, co předváděli s Opavou bylo špatně. Tam si každý musí uvědomit, kdo je za co zodpovědný a ve kterých prostorech, za jakého stavu a ve které minutě může jít do rizika. Prostě se nemůže stávat, že chvíli před koncem za stavu 1:0 máme balon na svých kopačkách a před sebou volný prostor a netakticky jej odevzdáme soupeři. To je to, co mi vadlo nejvíc a proč jsme zbytečně ztratili dva body,“ sdělil trenér Vyškovanů Jan Trousil.

Jedním z hráčů, který po Opavě jakžtakž prošel jeho kritickým hodnocením, byl Barnabáš Lacík, jenž ve Vyškově hostuje ze Zbrojovky. Z pozice ofenzivního levého záložníka nastřelil tyčku, zřejmě regulérní gól na 2:0 mu sudí pro domnělý ofsajd neuznali a dokázal vymyslel finální přihrávky, byť jejich úspěšné realizaci zabránil velmi těžký terén. Je pravděpodobné, že se v Líšni objeví v jakékoliv variantě Trousilovy sestavy, přičemž je možné, že i na hrotu.

„Mně je celkem jedno, kde budu hrát. To rozhodne trenér. Na křídle mám člověk trochu víc náběhů a možná trochu víc balónů, na hrotu je to trochu bojovnější. V Líšni to bude určitě těžký zápas, asi zase víc bojovný než fotbalový a myslím si, že to může být o jednom gólu. Je tam trochu specifické prostředí, musíme se dobře nachystat a doufám, že to zvládneme,“ přeje si stále ještě dvacetiletý fotbalista, který začínal v Lovčičkách a přes Otnice a Spartu Brno se ještě jako žák dostal do mládežnické struktury Zbrojovky.

Pokud jsme poměřovali vyrovnaná aktuální kritéria, tak ta celková druholigová přece jen hovoří ve prospěch jednoho ze soupeřů, domácí Líšně. Ta s Vyškovem ještě neprohrála. Na podzim v Drnovicích na domácím trávníku MFK otočila stav z 0:1 a vyhrála 2:1. Ve vyškovské premiérové druholigové sezoně remizovala v Drnovicích 1:1 a doma vyhrála 2:0.