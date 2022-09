Oba trenéři udělali v sestavách oproti předchozím zápasům větší změny, a také z tohoto „taktického“ minisouboje vyšel lépe domácí kouč Jan Trousil, který dal do základu tři nové hráče. Po zranění se vrátil stoper Filip Štěpánek, od začátku nastoupili Dao Ouattara a David Krška. Nahradili Adama Fofanu a Davidy Jambora a Moučku.

„V minulém zápase na Dukle jsme v prvním poločase byli strašně laxní ve středu zálohy, kde jsme strašně kazili přihrávky, a tak jsme se rozhodli do toho šáhnout. Vyšlo to a musím říct že první poločas byl výborný. Dali jsme dva góly a mohli přidat i třetí,“ konstatoval Trousil s poznámkou, že hosté to jeho svěřencům v prvním poločase trochu sami usnadnili.

„Připravovali jsme se na to, že budou hrát systémem 3 – 4 – 3, jak to hráli poslední tři zápasy. Ale nevyšlo jim to výsledkově, takže udělali změnu, našli ta rychlá křídla, šli do čtyřky a musím říct, že to nám pomohlo. Naši kluci z Afriky mají problém, když hrajeme proti trojce, tak přitom pressingu zůstávají strašně nahoře a nevracejí se nám do pozic, které bychom potřebovali pohlídat. Takže tohle pro ně bylo lepší,“ připustil vyškovský lodivod.

Fotbalisté Vyškova po dvou prohrách slavili vítězství. Karvinou zlomili v úvodu

Ten na příkladu inkasovaného vlastního gólu Filipa Štěpánka naznačil, proč do základu nepostavil třígólového Fofanu.

„Ten vlastenec nebyl jen o Štěpánkovi. Pro něj to byl nešťastný gól, i když to samozřejmě byla i trochu jeho nešikovnost. Kdyby balón hrál levou nohou, tak to v klidu uklidil pryč, protože kolem něho nikdo nebyl. Ale z přemíry snahy tam skočil pravačkou. Víc mně vadí, jakým úplně jednoduchým způsobem se před tím v souboji jeden na jednoho Fofana nechal u lajny obejít. Fofy tady začal výborně, poslední tři čtyři zápasy ale měl moc zkažených balónů. Chce hrát až moc vysoko. I když měl nastoupit, tak včera mě na tréninku vytočil tím, že to nechtěl nějakým způsobem měnit. Proto zůstal na lavičce a šel tam Alexis,“ netajil Trousil.

Hosté po zápase spěchali domů, takže trenér Tomáš Hejdušek se k zápasu vyjádřil až na klubových internetových stránkách. I s odstupem času se mu moc nedařilo krotit emoce.

„Šílený start do zápasu, takhle prostě vůbec nemůžeme začít. Pro mě je obrovským zklamáním fakt, že někteří hráči si v první půli pouze přišli zahrát fotbal. Takhle se hrát nedá a už vůbec ne za Karvinou. Někteří si budou muset zamést před vlastním prahem a sáhnout si do svědomí. Nerozumím, proč nehrajeme od první minuty celý zápas, nebo proč mají někteří hráči takové výpadky,“ hromoval.

Na druhou stranu ale připustil, že i za tohoto stavu mohli jeho svěřenci uhrát víc.

„Ano, pár šancí se našlo. Fotbal je o pracovitosti a v závěru jsme už domácí přehrávali. Po třech zápasech během šesti dnů jsem čekal, že Vyškov zlomíme i kondičně – to se stalo, protože domácí zdržovali a byly tam i křeče. Škoda, že jsme aspoň nevyrovnali. Ale jsem hrozně zklamaný. Taková porážka, navíc třetí během jednoho týdne, je nepříjemná hlavně po psychické stránce,“ dodal kouč kandidáta na návrat do nejvyšší soutěže.