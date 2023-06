Příští pondělí, 26. června, zahájí fotbalisté MFK Vyškov letní přípravu na svoji třetí sezonu ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE. V jejím programu je pět zápasů a soustředění ve Velkých Losinách. Vše to proběhne pod vedením trenéra Jana Kameníka, který v týdnu s klubem podepsal novou smlouvu.

Jan Kameník, trenér MFK Vyškov | Foto: Deník/ Redakce

Podle informací z klubových internetových stránek se management klubu s jednačtyřicetiletým koučem domluvil na víceletém kontraktu. Spolu s ním pokračují i asistent Róbert Kafka a kouč brankářů Rostislav Horáček.

MFK Vyškov

Zápasy letní přípravy

28. 6 / 17.00 Hradec Králové – Vyškov

1. 7. Myjava (II. liga) – Vyškov

8. 7. Olomouc B – Vyškov

8. - 11. 7. Soustředění Velké Losiny

12. 7. Blansko – Vyškov

15. 7. Skalica – Vyškov

„Celý realizační tým v závěru soutěže odvedl dobrou práci, proto bylo naším zájmem prodloužit spolupráci i do další sezony," naznačil důvod prodloužení smluv generální manažer MFK Zbyněk Zbořil.

V relativně krátkém přípravném období MFK sehraje pět zápasů a krátké soustředění ve Velkých Losinách proběhne od 8. do 11. července. Start II. ligy je plánován na 22. července.

Po zahájení přípravy čekají hráče vstupní testy a ještě více je prověří přípravné zápasy s prvoligovými soupěři, na úvod Hradec Králové a na závěr Skalica.

„Příprava bude vlivem baráže velmi krátká. Očekávám že navážeme na práci, kterou jsme v posledním měsíci a půl udělali. Po krátké pauze se znova potkáváme v neúplném složení, budeme mít hráče na reprezentačních kempech, ale já očekávám, že do toho šlápneme a navážeme na to co se nám dařilo a zlepšíme to co nám úplně nešlapalo. Určitě si vyzkoušíme i něco nového, protože v těch týdnech v závěru sezony jsme vše orientovali na výsledek baráže,“ řekl letní přípravě Jan Kameník.