MOL Cup - 2. kolo:

FK Bílovec – MFK Vyškov

Středa 25. září, 16.30 hodin.

„Hodnocení zápasu samozřejmě nemůže být pozitivní. Prohráli jsme 0:1, když jsme si nepohlídali standardní situaci a z odraženého míče nám tam hráč ze střední vzdálenosti zakončil. Takže z výsledem spokojení být nemůžeme. Z hlediska hry bych řekl, že jsme pustili Spartu docela do dost příležitostí. Určitě jsme měli mít lepší pohyb, nebyli jsme dostatečně přesní, a proto jsme si ani nevytvořili dostatečné množství brankových příležitostí. Takže to utkání musíme hodnotit jako nepovedené,“ nehledal výmluvy trenér Jan Kameník.

Nevýrazný výkon nepřičítal ani nerozehranosti po dlouhé, téměř třítýdenní pauze v soutěži, kdy se k reprezentační přestávce připojilo jedno odložené kolo pro nepřízeň počasí.

„To, že se zápas někdy odloží, to se může stát. Na to se určitě nemůžeme vymlouvat. Podmínky byly pro všechny stejné, takže tohle není ten argument, proč by tým neměl to utkání zvládnout. Připravení jsme určitě byli dobře,“ ujistil vyškovský lodivod.

Jeho tým nyní čeká nejen kondičně náročná série. Zítra nastoupí v Bílovci k utkání druhého kola domácího poháru MOL Cup. V sobotu pojedou k dalšímu utkání druhé ligy do Tábora, kde nastoupí proti Táborsku, a ve středu 2. října budou dohrávat odložené druholigové kolo s Chrudimí.

„Ta utkání teď půjdou v rychlém sledu a musíme to zvládnout. První je pohárové v Bílovci a můžou se tam objevit nějaké změny v sestavě. Tam je prostor pro další hráče, aby se ukázali, alezároveń to určitě bereme jako další soutěžní utkání se vší vážností a respektu k soupeři. V žádném případě to nemůžeme podcenit, protože by se nám to mohlo vymstít. A také trochu doufám, že se hráči budou chtít rehabilitovat za to poslední utkání na Spartě,“ věří týmu Kameník.

FK Bílovec hraje skupinu F čtvrté Moravskoslezské ligy, tedy bývalou divizi. Po sedmém kole je s osmnácti body (šest výher - jedna porážka) na druhé příčce o tři body za Havířovem. Tu jedinou prohru utrpěl stejně jako Vyškov po neplánované pauze, a také stejným skóre 0:1 ve Vratimově.