Trenér Jan Trousil potvrdil, že uznává pravidlo, že vítězná sestava se nemění, ale také, že nevylučuje možné dílčí změny.

„Kádr zůstává stejný jako před zápasem na Žižkově, jen na lavičku vezmeme Martina Maceje. Jestli naskočí do zápasu, to si nemyslím, ale určitě to půjde v neděli zkusit za béčko. Máme sice jednu dvě varianty na změnu, ale rozhodneme se až před zápasem. Sestavu vždy přizpůsobujeme podle soupeře,“ sdělil vyškovský lodivod.

II. liga – F:NL

8. kolo:

MFK Vyškov – Sparta Praha B

Sobota 18. září, 1015. hodin, stadion v Drnovicích.

Tabulka:

3. Sparta B 7 5 0 2 13:7 15

11. Vyškov 7 2 1 4 11:8 7

Poslední zápas soupeře: Sparta B - Ústí nad Labem 1:0 (1:0), branka 20. Václav Sejk.

Sparťanské béčko má svůj vlastní kádr, který tvoří převážně mladí fotbalisté. Tým nemá vyloženou hvězdu, zato nebezpečí hrozí od většiny hráčů. Na třinácti gólech se podílí osm střelců. Nejlepším je jen se třemi brankami Václav Sejk, dvě dal Matyáš Kozák.

„Viděl jsem jejich tři zápasy, je to velice dobré mužstvo s organizovanou hrou. Ale kluci jsou výborně vybavení i individuálně. Některá jména fanoušci zatím tolik neznají, ale jsou opravdu moc šikovní. Právem jsou na třetím místě. Pro nás to bude velmi těžký soupeř, ale to je teď prakticky každý. Ale my v každém případě chceme potvrdit body z venku,“ ujistil Trousil.

Šestibodový přísun z posledních dvou kol výrazně zlepšil náladu ve vyškovské kabině i celém klubu.

„Za sebe si myslím, že tým si herně i celkově sedl už od začátku sezony. ale že jsme měli zkrátka smůlu a neproměňovali své šance. Naopak soupeřům tam spadlo úplně všechno. Když nepočítám první duel s Duklou, kde na nás dolehl tlak premiéry ve druhé lize, tak všechny zápasy byly herně docela dobré. Teď se to konečně otočilo i střelecky, dáváme góly a přicházejí výsledky. Snad se štěstí už se konečně přiklonilo k nám,“ doufá dvougólový kanonýr ze Žižkova Pavel Simr.

Ve středu měli Vyškovští hrát třetí kolo domácí pohárové soutěže MOL Cupu doma proti Zlínu. Zápas je odložen na 7. října, kdy bude mít i FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA o víkendu reprezentační přestávku.

„Při stavu našeho kádru to je rozhodně lepší varianta a určitě dostanou příležitost hráči, co nejsou tolik vytížení. Aktuálně máme k dipozici šestnáct sedmnáct fotbalistů, kteří tu druhou ligu mohou hrát. Třeba na Viktorce se mě líbilo, že když jsme prostřídali čtyři hráče nešla naše hra dolů, ale naopak nahoru,“ pochvaloval si kouč MFK.