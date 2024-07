Pro něho samotného to není novinka. Hodněkrát zaskakoval za zraněné vyškovské kapitány, ale nyní mu tuto funkci svěřili spoluhráči a trenér. A na celou sezonu.

„Je to skvělý pocit a pro mě velká čest. Mám možnost nějakým způsobem táhnout tento tým a věřím, že s ním dojdeme co nejdál. Pro mě je to takový osobní sen, tedy postoupit do první ligy. Nebo ten trochu menší, potřetí si zahrát baráž a postoupit z ní. Prakticky se pro mě asi nic tak zásadního nezměnilo. Moje herní role v mančaftu bude pořád stejná. Jiné to trochu bude v tom, jak jsem naznačil, abych klukům pomáhal lidsky, nebo je nějakým způsobem podpořil,“ ví v lednu třicetiletý fotbalista, co páska s céčkem obnáší.

Do Vyškova si dvacetiletého mladíčka vytáhl trenér Miloslav Machálek, když tým přivedl do Moravskoslezské ligy. Tehdy to byla skvělá parta, která se pak bez problémů ve třetí lize zabydlela a vše vyvrcholilo postupem do druhé ligy. Teď je David z toho mužstva posledním mohykánem…

DAVID NĚMEČEK

Věk: 30 let

Herní post: obránce /záložník

Číslo dresu: 19

Zápasy / góly ve Vyškově: 176 / 7

Kluby: FC Hněvotín, SK Sigma Olomouc, FK Mohelnice (hostování), Sigma Olomouc, ve Vyškově od sezony 2014 - 2015

„Vlastně jsem takový klubový inventář (úsměv). Je to opravdu dlouhá cesta a musím říct, že zatím vcelku úspěšná. Z tehdejšího kádru už tu opravdu není nikdo. Teď odešel můj poslední spoluhráč Lukáš Lahodný. Těch kluků, co se tady kolem mě vystřídalo bude určitě víc než stovka. Vybírat někoho, s kým jsem si třeba rozuměl nejvíc, bych nechtěl. Já jsem na place vycházel s každým. Ale je třeba říct, že v mužské kategorii jsou ty vztahy úplně jiné než třeba dorostu. Tam je to takové bezstarostnější. Utvoří se třeba nějaké stejně naladěné partičky. V mužském fotbalu je to jiné, prostě profesionální. Hlavně se musí utvořit jeden tým, nemusíme být zrovna kamarády, ale musíme umět táhnout za jeden provaz, to není fráze. Abychom něčeho dosáhli, musíme všichni jít za tím stejným cílem,“ zdůrazňuje.

Proti komu odehrál svůj první zápas ve vyškovských barvách si už nepamatuje. Ale po »výzvě«, že s někým po zápase přece chodil na »kafe« častěji a že víc než s někým jiným dohrával zápasy, přece jen některá jména vyslovil. I fanoušci si je určitě rádi připomenou…

„Jak jsem řekl, těch kluků bude opravdu hodně. Hrozně rád bych vyjmenoval všechny, ale to prostě nejde, takže ostatním se omlouvám. Dost jsme si rozuměli s Ouličem, teda Jirkou Oulehlou, Domesem Urbančokem, Michalem Jeřábkem a Holubem. Fildou Studeným, se kterým jsem hrál ještě Sigmě Olomouc, stejně tak s Danem Matochou. Teď se tady k nim přidal Honza Štěrbič (Jan Štěrba, pozn. red.), se kterým jsem taky hrál dorostech. Samozřejmě kluci z Vyškova, Pepa Lička, Váša Novotný, gólman Laďa Kollár a další brankář Štěpa Spurný, Honza Krejčí… Ostatním se omlouvám, ale jo, ještě jedno jméno musím zmínit: Michal Klesa. To byl kapitán na správném místě, který nás na hřišti opravdu řídil,“ dodal a připustil, že současný vedoucí mužstva je jakýmsi jeho vzorem kapitána, ke kterému by se chtěl přiblížit.

„Okopírovat ho asi nejde, ale něco z něho si určitě vzít chci. On byl opravdu důrazný šéf (úsměv). Měl spoustu zkušeností z první ligy a věděl, co kluci na hřišti potřebují. A měl samozřejmě ten potřebný respekt okolo sebe. Mně bude stačit, když ho trošičku napodobím, když to bude fungovat nějak podobně,“ pochválil svého nedávného spoluhráče.

Jak současný kapitán naznačil, že v jeho vyškovské štaci převažují úspěšná období. Chtělo by se říct, že nejúspěšnější musí být postup do druhé nejvyšší soutěže. Ale ten, jak známo, byl i tak trochu administrativní. V covidové době rozhodl o vyškovském postupu bodový koeficient po deseti odehraných zápasech.

„Ano, když postoupíte na nějaký koeficient, tak to opravdu nemůže být taková euforie, jako když si to vybojujete na trávníku. Takže pokud mám vybrat nejúspěšnější období, tak je to právě současnost. Nejprve jsme druhou nejvyšší soutěž udrželi a pak si zahráli dvě baráže o první ligu. To je opravdu výjimečné, i když tam samozřejmě bylo i zklamání, protože jsme nepostoupili. Ale pro Vyškov je to obrovský úspěch. Za tři roky hrát dvakrát baráž. Nevím to přesně, ale myslím, že žádný klub takhle úspěšný nebyl,“ potvrdil výjimečnost poslední tříletky.

Fotbalovým povoláním je určitě krajní obránce. Současný trenér Jan Kameník ho ale evidentně tlačí víc dopředu. David ujistil, že to nebere jako úkol, ale naplnění svého fotbalového charakteru, který ho dopředu táhne sám. A je vidět, že se tudy prosazuje stále víc a v některých zápasech nastoupil vyloženě na postu krajního záložníka. Připomíná, že tyhle dva posty, tedy obránce s krajním bekem, se víc a víc prolínají.

„Novinka to pro mě určitě není. Už za předchozích trenérů a hlavně Honzy Trousila, se kterým jsem ještě v obraně hrál, tak už tehdy mě honil dopředu. A když se stal trenérem, tak to bylo úplně jasné. Takže to pro mě není něco úplně nového a já sám chci být aktivním obráncem. Tahle ta role, jezdit po lajně dopředu, mně vyhovuje. Kdybych musel stát jenom vzadu a jen bránit, to by mě fakt nebavilo. Když je možnost zapojit se do útoku a chystat góly, tak to je to pravé a fotbalové. Klidně bych si i ten gól mohl dát (úsměv). Pro mě je styl fotbalu, který teď hrajeme daleko přijatelnější než jen defenzíva,“ ujistil.

V lednu oslavil třicátiny. Zřejmě první životní metu k bilancování. Moc se o tom bavit nechtěl, ale na vyškovské začátky jsme vzpomenuli trochu jinou optikou. Ve třetí a druhé lize odehrál ve Vyškově 176 utkání. Mohlo jich být víc, bohužel »zamlada« ho často provázela zranění. V posledních sezonách už z tohoto důvodu chybí v nominacích na zápas spíš výjimečně. Připustil, že to může být věkem a že je možná v osobních soubojích chytřejší, ale naznačil, že je to i výsledkem práce sama na sobě.

„Jen na věk a že teď jsem fyzicky vyspělejší se to zúžit nedá. An, já jsem typ člověka, který nemá tu muskulaturu moc vyvinutou, takže je možné, že i tím se mě ta zranění tehdy držela víc. Teď jsem na tom fyzicky hodně jinak. Ale postupem doby tady přibyli nějací maséři, fyzioterapeuti a sám na sobě jsem začal víc pracovat. I v posilovně a dělat tyhle věci navíc. Takže si myslím, že tohle může být za tím, že teď už nejsem na zranění tak náchylný. Ale musím říct, že zranění je v podstatě náhoda. Těžko to můžete ovlivnit. Teď říkám, že jsem v pořádku a po sobotě můžu kulhat. Prostě náhoda,“ usmíval se.

Hodně se teď hovoří o drnovickém stadionu, tedy především majetkoprávních poměrech a jeho povinných úpravách, na které se budou muset sehnat peníze. O problému, kde bude klub po této sezoně působit. Tohle ale ponechme stranou. Je opravdu takový rozdíl hrát ve Vyškově a v Drnovicích, zněla další otázka?

„I ve Vyškově se nám hrálo dobře. Ale je to rozdíl. Drnovický stadion má svoji historii, to svoje kouzlo, atmosféru. Fakt potvrzuju, je to opravdu jiný pocit a už když nastupujete na trávník. Jdete do kotýlku, kde je mnohem víc diváků než ve Vyškově, do podvědomí se vtírá, že hrajete první ligu. Dýchne to na váš,“ oceňuje Němeček ryze fotbalové prostředí.

Svoji čtvrtou druholigovou sezonu zahájí s MFK Vyškov zítra dopoledne s Prostějovem. S úsměvem ujišťuje, že ví, že slibem nezarmoutíš, ale jedním dechem i o tom, že tahle pozvánka fanouškům rozhodně není frází.

„Určitě budeme hrát pro ně pro všechny a necháme na hřišti sto procent toho, co v sobě máme. Je to první zápas a navíc derby, úvodní výsledek sezony obvykle nasměruje, jak mužstvo pojede dál, takže vyhrajeme! (úsměv) Chceme být úspěšní a sami jít naproti tomu pověstnému sportovnímu štěstíčku,“ zve do drnovických ochozů.