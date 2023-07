Posledním soupeřem fotbalistů MFK Vyškov rámci herní přípravy na nový ročník FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY byl slovenský prvoligový jmenovec MFK Skalica. V Drnovicích se soupeři rozešli nerozhodným výsledkem 1:1. Příští sobotu dopoledne už Vyškované budou v Drnovicích hrát o druholigové body s FK Příbram.

Ilustrační. | Foto: MFK Vyškov

Úvod zápasu vyzněl pro vyškovské fanoušky trochu rozpačitě. Už v první minutě byl ošetřovaný Ondřej Vintr, ale ve hře nakonec zůstal. Druhou ránu už domácí bez úhony nepřežili. Ve čtvrté minutě si centr za beky zpracoval Michael Yao a z otočky poslal míč technickou střelou za zadní tyč. Za další čtyři minuty se sice vlnila sít i za brankářem hostů Erikem Riškou, bohužel dobrou kombinaci Touré Fandje zakončoval z postavení mimo hru.

Generálka:

MFK Vyškov – MFK Skalica 1:1

Poločas: 0:1. Branky: 65. Metsoko – 4. Yao. Rozhodčí: Černý - Dohnálek, Mojžíš. Diváků: 150.

Vyškov: Borek – Souare (82. Souleymane), Štěpánek, Červeň (60. Němeček), Ilko – Fandje (60. Lacík), Lahodný (82. Grand), O. Vintr (46. Traore), Diallo (60. Musa) – Kanakimana (75. Krška) – Metsoko (75. Dani Lual). Trenér: Jan Kameník.

Skalica: Riška – Krčík, Ranko, Podhorin, Matejov – Nagy (72. Rudzan), Baumgartner (57. Smekal), Hollý (35. Moura), Yao – Haša (57. Vlasko) – Sobczyk (72. Mášik). Trenér: Pavol Majerník.

V mírné převaze si pak Vyškov vytvořil několik nadějných akcí, ale stejně jako minule v Blansku, v koncovce byl váhavý nebo nepřesný. A možná chybělo i trochu štěstí. V 17. minutě Benymu Kanakimanovi určitě, protože z pozice uvnitř velkého vápna neprostřelil klubko clonících hráčů. O pár minut později mu Riška dobře vykryl střelecký úhel. A pak Kanakimana připravil tutovku pro Souaré Cheicka, ale ten šanci spálil. Hosté spoléhali na rychlé protiútoky, ovšem jejich největší šanci první půle jim nabídl kiks vyškovské obrany. Aktivní hrot Alex Sobczyk po něm šel sám na brankáře Jiřího Borka, ale ten včasným vyběhnutím druhému gólu zabránil.

„Řekl bych, že první poločas snesl nějaké měřítko naší hry, tedy toho, jak se chceme prezentovat. Mohlo to sice vypadat jako vyrovnané utkání, ale myslím si, že víc ze hry jsme měli my. Vytvářeli jsme si šance, ale v koncovce jsme netrefovali ty správné prostory. Ve druhé půlce jsme na to nenavázali tak, jak jsme chtěli. Sice jsme vyrovnali a měli další šance, ale hra se trochu vyrovnala a potom i rozbila střídáními,“ komentoval výsledek domácí trenér Jan Kameník.

Stejně jako on i hostující lodivod Pavol Majerník ve druhém poločase postupně obměnil prakticky celou sestavu. Jak naznačil Kameník, poznamenalo to hru a především její ofenzivní část. Naštěstí pro domácí se v 65. minutě podařilo dobrou akci dotáhnout do gólu. Dlouhý pas za obranu si zpracoval Barnabáš Lacík a mezi tyče poslal prakticky po brankové čáře gólovou přihrávku Metsokovi, který stanovil konečnou remízu 1:1. V závěru se oba celky snažily překlopit stav na svou stranu, ale jasnou gólovou šanci si k tomu nevytvořily.

„Výsledek asi nemá cenu nějak rozebírat. Pro nás je důležité hlavně to, jak se plnily věci, které vyžadujeme po hráčích v těchto přípravných zápasech. Něco bylo dobré, něco horší, ale od toho přípraváky jsou, abychom si tyhle věci vyzkoušeli. V prvním poločase jsme mohli vést i vyšším rozdílem, ale Vyškov je samozřejmě kvalitní mužstvo, takže to pro nás to určitě byl poučný zápas,“ konstatoval Majerník.

„Zase bylo vidět, že jsme trochu utahaní z náročného programu, který jsme v posledním týdnu měli. A když je člověk unavený, tak ta technika jde dolů. Ale prostě i v té únavě se hráči musí prezentovat trochu líp a my na tom musíme pracovat. Řekl bych, že jsme to utkání vzhledem k šancím, které jsme měli, mohli vyhrát. Na druhou stranu i soupeř tam zahrozil ze standardní situace a měl tam nějakou tu šanci i ze hry. To když jsme prostě nebyli pozorní, nebo jsme to pozdě dostoupili, takže 1:1. Teď se nachystáme na první mistrovský zápas v Příbrami,“ dodal kouč Vyškova.