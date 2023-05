V kádru druholigového MFK Vyškov je nejdéle sloužícím hráčem. Není tedy náhodou, že občas vybíhá na trávník kapitánskou páskou. Jako kapitán ve Varnsdorfu přivedl svůj tým k cennému vítězství, v sobotu v Drnovicích se spoluhráči smutnil nad ztracenými dvěma body po remíze 2:2 s Příbramí.

David Němeček v zápase s Příbramí. | Foto: MFK Vyškov

„Do prvního poločasu jsme nastoupili úplně fantasticky. Vedli jsme 2:0 a hráli jsme nahoru dolů. Druhý poločas to byla úplná změna. Myslím si, že jsme to nezvládli v hlavách, nakopávali jsme balóny, které jsme měli podržet. Prostě ten druhý poločas jsme měli odehrát úplně jinak,“ shodl se v hodnocení zápasu s trenérem Kameníkem.

I on potvrdil, že změna taktiky nebyla v plánu a jednou z příčin, že tomu tak na trávníku bylo, že možná bylo sebeuspokojení nad vývojem zápasu.

„O přestávce jsme si jasně říkali, že druhý poločas je 0:0 a chtěli jsme do toho vstoupit úplně stejně. Přišlo mně to tak, že jsme se uspokojili, začali jsme zbytečně nakopávat ty balony, oni nás začali presovat a tím nás dostali pod tlak. My jsme se prostě už nedostali do naší hry,“ zalitoval.

Jeho osobní skóre s Příbramí je 2:0. U závěrečné »katastrofy« už nebyl, trávník opustil v 82. minutě spolu s Goldenem Mafwentou. Nahradili je Jiří Oulehla a David Krška. Minutu na to zaznamenal Jakub Zeronik kontaktní gól. O šest minut později dal vyrovnávací z penalty Daniel Fišl. Ve změnách v sestavě kapitán problém nevidí.

„Nebylo jen o těch šesti minutách, kdy jsme dostali dva góly. Jak jsem řekl, celý ten druhý poločas byl z naší strany špatný. Chodili nám do brejků a smrdělo nám to tam víckrát. Pak už to asi vypadalo, že to byla jen otázka, kdy dostaneme ten gól. Nevraceli jsme se, nehráli jsme nahoru. Pro nás je to určitě obrovská ztráta, tři body tady měly zůstat. Naší hloupostí a upokojeností dva ztratili. Mrzí to strašně, mohli jsme jít aspoň na chvíli do čela tabulky,“ netajil velké zklamání.