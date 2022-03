Zřejmě zodpovědnost a snaha předvést se v co nejlepším světle byly za několika nejistými zákroky jeho oddílového spoluhráče ze Slavie Praha Františka Matyse na postu stopera. Toho pak Trousil v poločase nahradil osvědčeným Jaromírem Srubem, ale po utkání Matyse rozhodně nekritizoval.

„V první půlce jsem tam od Fany viděl pár zavání, tak jsem měl jednoznačnou představu, že na druhou půlku tam pustíme Srubase. Kór když nahoru dali vysokého Kramáře, aby si to tam uskákal a oddirigoval. A to beze zbytku splnil. Ale není to o tom, že by Matys byl na hřišti špatný, to rozhodně ne. Jarda Srubek je takový obrovský fotbalový rafan. Lídr, ale v posledním měsíci se v několika zápasech většinou nešťastně připletl k inkasovaných gólům. Proto jsme si řekli, že bude lepší když zápas nezačne, aby se nedostal ještě níž,“ vysvětlil Trousil poločasovou výměnu na klíčovém postu v obraně.

Navrátilec do vyškovského dresu David Moučka se podstatě prezentoval výkonem, který se očekával a ne náhodou zůstal na trávníku celých devadesát minut. V záloze byl nenápadně užitečný. Devatenáctiletý Angličan Joe Acroyd dostal závěrečných dvacet minut víceméně na představení se vyškovskému/drnovickému publiku. V té době už domácí tým dopředu moc nespěchal a v klidu kontroval hru a kráčel za veledůležitým vítězstvím.

To bylo naprosto zasloužené. Jak hosté sebevědomě přijeli, tak v tichosti vyklidili drnovický stadion. Včetně fanoušků, kterých přijely zhruba tři stovky a hlavně oni zápasu vytvořili opravdu důstojnou fotbalovou kulisu.

„Hodně si cením toho, jak kluci reagovali na inkasovaný gól. Dokázali plnit to, co jsme si řekli. Tedy, že i kdybychom dostali první gól my, tak abychom se nezbláznili a šli dál tou poctivou prací. Ta reakce kluků byla opravdu výborná. Vyrovnali jsme a ještě před poločasem jsme mohli po závaru jít do vedení. To se na druhý pokus podařilo hned na začátku druhého poločasu a po třetím gólu jsme zápas dohráli v klidu. Musím pochválit celý mančaft, protože všichni, co byli na hřišti, hráli velmi dobře. Byli jsme aktivní a na tom těžkém terénu i pohybliví. A hlavně jsme využili naše šance a mohli dál i další góly. Na druhou stranu si nevybavuju si, že by Opava měla nějakou vyloženou šanci. Čistou, která by byla o tom, že to náš gólman se štěstím chytil, nebo by to oni zahodili. Vždycky jsme to vyřešili už před vápnem, čehož si po přípravných zápasech, kdy jsem měl k defenzivě poměrně tvrdé připomínky, velice cením,“ dodal spokojený vyškovský lodivod.