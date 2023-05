Čtyři dny po nečekaném odvolání dlouholetého trenéra Jana Trousila mají fotbalisté Vyškova nového kouče. Stal se jím jedenačtyřicetiletý stratég Jan Kameník, který sezonu FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY načal v Jihlavě, než byl v říjnu odvolán. Fotbalisty MFK povede poprvé v pondělí. Klub o tom informoval na svých webových stránkách.

Jan Kameník se v pondělí stal trenérem fotbalistů Vyškova. | Foto: MFK Vyškov

„Vnímal jsem, že Vyškov za poslední období ušel dlouhou cestu. Tým se zprofesionalizoval a útočí na nejvyšší pozice druhé ligy. Je potřeba samozřejmě připomenout práci Honzy Trousila, který tady byl od počátku a vtiskl mužstvu svůj rukopis. S týmem navíc byl dlouho úspěšný, což pokračovalo i po postupu do druhé ligy. Je potřeba vyzdvihnout, že je na co navazovat a jsem rád, že budu součástí tohoto klubu a projektu. Jsem hrdý na to, že ve Vyškově mohu pracovat," prohlásil mladý trenér.

Kameník má za sebou angažmá u devatenáctky Slovácka nebo ve Zlíně, kde po letech v roli asistenta trenéra chvíli působil i jako hlavní kouč. Po angažmá na východě Moravy se stal trenérem slovenského Pohronie, jemuž předloni pomohl k záchraně v tamější první lize. Ze Žiaru nad Hronom, odkud Pohronie pochází, poté v létě zamířil do Jihlavy.

Kameník přebírá Vyškov, jemuž nevyšel start do jarní části sezony. Ambiciózní celek vyhrál jen dvě z úvodních osmi utkání, vaz dlouholetému koučovi Trousilovi definitivně zlomila minulou středu porážka na hřišti Prostějova 0:1, po níž klub klesl na pátou příčku tabulky.

Po víkendové domácí remíze 2:2 se Slavií Praha B odkoučované Rostislavem Horáčkem a Michalem Klesou je Vyškov až šestý a vzdálila se mu šance zabojovat o postup do první ligy, který je cílem kamerunského majitele klubu Kingsleyho Pungonga.

„Šance dostat se do baráže pořád je. Tým má svoji sílu, což ukázal i v uplynulém duelu se Slavií B, když dvakrát prohrával a dokázal se zvednout. Podle mě závěr utkání potom ještě mluvil o něco více pro Vyškov než Slavii, takže vnímám velkou sílu. V momentu, kdy hráči budou ještě trošičku více pracovat pro celek a dodají své exkluzivní individuální dovednosti, už to bude hodně zajímavé," přesvědčoval Kameník.

Svou premiéru na nové štaci si odbyde v nedělní důležitém souboji na hřišti Varnsdorfu, který je v tabulce o bod a dvě příčky výš.

Jan Kameník

narozen: 25. ledna 1982

současný klub: MFK Vyškov

bývalé kluby (hráč): Baťov, Sigma Olomouc, Napajedla, Jauerling, Vlčnov, Zlechov

bývalé kluby (trenér): Slovácko U19, Jihlava, Zlín, Pohronie