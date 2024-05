Stejným výsledkem jako na podzim v Líšni, skončila odveta s MFK Vyškov v Drnovicích. Tedy 0:0. Jedno kolo před koncem FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY to Vyškovanům stačilo k udržení si třetí příčky pro baráž o postup do I. ligy. Druhá Sigma Olomouc ji hrát nemůže a čtvrté Táborsko remizovalo také bez gólů s vedoucí Duklou Praha.

Jan Kameník, trenér fotbalistů MFK Vyškov. | Foto: mfkvyskov.cz

Vyškov tak sice zastavil šňůru tří porážek, ale nějaká velká sláva z toho v jeho táboře samozřejmě nepanuje.

„Jednoznačně jsem rád za to, že jsme tu sérii proher zastavili. A taky, že jsme nedostali gól, což je také pozitivní. Myslím si, že i výkon týmu šel nahoru a začínají se nám rýsovat hráči, kteří s námi budou bojovat v baráži. Samozřejmě ty dva body, které jsme dneska nezískali, mrzí. Tento typ zápasu prostě musíme zvládnout,“ konstatoval po utkání trenér Vyškovanů Jan Kameník.

Patrně měl na mysli to, že domácí měli v zápase většinou mírnou převahu, a také víc gólových příležitostí. To bylo proti předchozím zápasům také novum, protože po nich si vyškovský lodivod stýskal, že si šancí mužstvo vytvářelo minimum. V derby tentokrát bylo takových akcí, které gólově zakončit šly dost, jenže zase se vrátil problém s koncovkou.

„V podtextu celého utkání si myslím, že jsme za vítězstvím šli o něco víc než soupeř. Jednoznačně těmi možnostmi, které jsme si v ofenzivě dokázali vytvořit, jenže dneska jsme jednoznačně selhali v řešení finální fáze. Opakuje se nám to, prostě nenacházíme správné prostory po centrech nedokážeme si tam prostě najít místo, pro to, abychom zakončili. A když už se tam dostaneme v situaci čtyři na dva, tak místo příhry volíme zakončení, což je přesně naopak než se nabízelo. Pokud chcete v zápasech tohoto typu být úspěšní, tak ve finální fázi se musíte prosadit a ten zápas otevřít. Přinutit soupeře, aby se víc hnal do útoku a pak zápas dohrát druhou střelenou brankou z brejku,“ rozšířil Kameník hodnocení.

Další ztráta bodů ovšem vyškovskému kouči nebrání v přípravě na to hlavní, co má klub v plánu od začátku sezony. Tedy boj o postup do nejvyšší soutěže.

„Tu baráž jsme uhráli relativně brzo, tak máme čas se chystat, přemýšlet a se spoustou věcí něco udělat. Nejsme na tom jako prvoligové týmy, které jsou pod tlakem, protože do poslední chvíle bojují o své místo na slunci, tedy nevědí, jestli to bude baráž nebo přímý sestup. Na druhou stranu nemůžeme dehonestovat druhou ligu nějakými pokusy. Už kvůli našim fanouškům, kteří zase přišli v tak hojném počtu, a prostě zápasy chceme vyhrávat, protože ta soutěž má svoji kvalitu. S tím musíme jet do Příbrami, abychom vyhráli a dobře se naladili na ty poslední dva zápasy sezony,“ zdůraznil Kameník.

Program baráže je stanoven tak, že tým na vyšší pozici bude hrát druhé utkání doma. Obvykle se to považuje za výhodu. Loňské vyškovské zkušenosti tak jednoznačné nejsou. Loni po prohře ve Zlíně 0:1 MFK doma remizoval 0:0.

„Výhodou určitě je, že z těch loňských zkušeností můžeme čerpat. Soupeře i pozici si těžko vybírat, minule jsme začínali ve Zlíně a dohrávali doma. Je složité odhadnout, co pro nás bude lepší. Takže se do posledního kola v Příbrami budeme soustředit především sami na sebe a na náš výkon. Pak, až po tom zápase se teprve podívám na tabulku, kam nás to vyvezlo, a potom se tomu přizpůsobíme, abychom to zvládli co nejlépe. Rozhodně teď nebudeme spekulovat jestli je lepší druhé nebo třetí místo,“ ujistil trenér MFK.