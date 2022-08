Vyškovanům se kvůli nedostatečnému důrazu špatně vytvářely šance. „Dali jsme na hrot Michala Klesu a plánovali, že podrží balon a nechá rozběhnout křídelní hráče. Jenže k tomu jsme se vůbec nedostali, protože jsme hrozně propadli ve středu zálohy,“ posteskl si.

Juraj Jánošík oceňuje vztahy Bratislava-Brno: Superpohár není jen o fotbale

Na nedostatky reagoval už ve dvacáté minutě, kdy obranu vyztužil Jaroslavem Srubkem. Jeho návrat po loňském hostování přitom klub oznámil teprve v pátek. „Nečekal jsem, že nastoupí tak brzo, ale šance se chopil velmi dobře. Jara je bojovník, kterého jsem chtěl. Druhá liga je o tom, kdo bude agresivnější a on tu svou agresivitu vždy na mužstvo přenese,“ chválil Trousil.

Vytoužené srovnání nakonec přinesl patnáct minut před koncem další náhradník – ofenzivní univerzál Ondřej Vintr. „Splnil, co jsme od něj očekávali. S Ondrou počítám do základu, jenže neměl úplně ideální přípravu a sezonu proto začal na lavičce. Rozmělňuje teď fotbal s prací, která ho dobře živí, a tak mu na hřišti občas chybí elán a síla. Mluvíme o tom, je jen na něm, jak bude dál pracovat a jaká bude jeho vytíženost. Není to hráč, co by měl být na lavičce,“ poznamenal lodivod.

Po krajském poháru vyhráli fotbalisté Rousínova i Superpohár. V Bratislavě

Vyškovu zatím úvod do sezony vychází. Se čtyřmi body z prvních dvou zápasů drží v tabulce FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY dokonce bronzovou příčku. „Bodově jsme spokojení. Máme po dvou kolech tolik bodů, co loni po sedmi. Je to však dlouhodobá soutěž a zatím se nemůžeme o počtech bavit. Chceme teď získat co nejvíc bodů, protože na každý tým padne nějaká krize a je příjemnější je nasbírat na začátku a nedívat se potom pod sebe,“ uzavřel.

Jaroslav Galba

AC Sparta Praha - MFK Vyškov 1:1 (1:0)

Branky: 43. Schánělec – 75. Vintr.

Rozhodčí: Rouček – Pečenka, Cichra.

Žluté karty: 85. Novotný, 90. Horák – 33. Klesa, 86. Lual, 90. Ilko.

Diváci: 539.

AC Sparta Praha B: Tůma – Váňa, Vydra, Kaštánek (89. Kukučka), Horák – Jonáš, Gedeon (74. Holoubek), Pudhorocký – Goljan (66. Kuchař), Novotný, Schánělec (74. Šilhart).

MFK Vyškov: Kinský – Ilko, Fofana, Štěpánek, Oulehla (20. Srubek) – Cabadaj (78. Matys), Weber (46. Kratochvíla) – Lacík (68. Lual), Klesa (46. Vintr), Krška – Kanakimana.