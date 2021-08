V sobotu dopoledne oznámili příchod nového hráče a o pár hodin později i se dvacetiletým obráncem Jaromírem Srubkem ze Slovácka naskočili do zápasu v Opavě. Tam vyškovští fotbalisté s tamějším celkem prohráli ve třetím kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY 0:1.

Vyškovští fotbalisté (v bílém) prohráli ve třetím kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY v Opavě. | Foto: Deník/Petr Widenka

„Měli jsme z Opavy respekt, ale ne příliš přehnaný. Věděli jsme totiž, co jsme v uplynulých utkáních dokázali i my. Myslím si, že to bylo vidět i na hřišti a měla to s námi těžké,“ řekl pro klubový web Jan Trousil.