„Začátek zápasu se pro nás nevyvíjel úplně ideálně a kdyby Kódy (Jan Koudelka, pozn. red.) proměnil penaltu, tak by vývoj utkání asi mohl jít opačným směrem. Nás to varovalo a semklo, jim to určitě na psychice nepomohlo. A pak to vyloučení. Před rokem jsme tady hráli my s červenou kartou a ten zápas jsme zvládli a vyhráli 4:0. Teď to Prostějov naopak položilo. Myslím si, že tohle byly dvě zásadní věci pro vývoj celého utkání,“ sdělil pětadvacetiletý fotbalista.

O správnosti rozhodčím Janem Všetečkou nařízení pokutového kopu i vyloučení prostějovského hrotového útočníka Davida Píchala nepochybuje. Penalta byla odpískána už šestnácté minutě po zákroku obránce Jana Kubaly právě na Píchala. Píchal uviděl červenou barvu ve 39. minutě za stavu 0:0.

„Penalta byla jasná. Honza do souboje neměl chodit nohou, ale hlavou, a určitě ne tak agresivně. Ve vlastním velkém vápně si obránci musí v soubojích počínat jinak. Ta červená karta? To asi vyvrcholila jeho hodně velká namotivovanost. Už už předtím tam byly dva tři podobné velice důrazné souboje a rozhodčí mu to asi sečetl. Takže za mě jasná červená karta. Co jiného, když soupeři prošlápnete holeň…“ zdůraznil.

Čtvrtý gól v zápase a svůj podzimní třetí dal po deseti minutách pobytu na hřišti a byl pro něj typický. Po dlouhé přihrávce do volného prostoru šel sám z křídla na brankáře soupeře a měl poměrně dost času rozmyslit si, co udělá.

„Šel jsem do náběhu a viděl, že gólman začal vybíhat. Tak jsem přemýšlel jestli ho přelobovat, nebo prostřelit na zadní tyčku razancí. Rozhodl jsem se střílet a prošlo mu to pod rukou,“ popsal gólovou akci.

Souvislost s krátkým pobytem na hřišti, tedy nasazením jako gólového hráče do koncovky nerozhodnutého zápasu, si nepřipouští.

„Mám trhlinu ve svalu, před zápasem jsme to rozmasírovali a měl jsem jít do základu. Ale trenér se rozhodl, že mě dá na těch posledních třicet čtyřicet minut. Tak jsme byli domluveni a nemyslím, si že bych měl vypadnout ze sestavy na nějakého žolíka. Myslím si, že místo v základním sestavě zatím mám a pokud budu podávat výkony, se kterými bude trenér spokojený, tak si ho i udržím,“ věří si ofenzivní záložník i útočník.

Pokud upozornil, že zápas nebyl tak snadný, jak nakonec skončil, tak o to víc si váží vystoupení svého mužstva.

„Myslím si, že to byl super dobrý výkon. Dohrávali jsme ty finální situace, které nás poslední dobou trápily. Ve vápně soupeře jsme nedokázali vytvořit finální přihrávku, tak abychom třeba doráželi do prázdné branky. Jako dnes. Prostě doma se nám herně i výsledkově daří víc,“ dodal Onřej Vintr.