Dá se říct, že udržel střeleckou normu. V pátém utkání s béčkem Sparty Praha zaznamenal Ondřej Vintr čtvrtý gól. Bylo to sice „jen“ z pokutového kopu, ale tu penaltu si „vyrobil“ sám. V nastaveném čase ji proměnil s přehledem a stanovil tak výši konečného vítězství Vyškovanů 3:1.

Ondřej Vintr, MFK Vyškov. | Foto: MFKV/Filip Ježek

„Tak trochu jsem si pro ten faul šel. Cítil jsem, že hráč mě bude dobíhat zezadu, takže jsem si to navedl před něho a on mně nešikovně přišlápl nohu. Takže si myslím, že to byla jasná penalta. Pak jsem si v podstatě ve vteřině šel pro ten balón, abych tu akci dokončil,“ usmíval se po utkání.

Na hřiště přišel v 76. minutě, když nahradil rychlíka Bienvenue Kanakimanu. Přiznal, že zejména v prvním poločase to nebyl příjemný pohled na hřiště.

MOL Cup - 2. kolo

FC Zlínsko - MFK Vyškov

Úterý 28. srpna, 17.30 hodin, stadion ve Zlíně-Kvítkovicích

„První poločas to nebylo z naší strany moc kvalitní, možná i takový herní výpadek. Nedařilo se nám dotahovat šance, končili jsme před vápnem a dál, až v jejich brance, jsme se moc nedostávali. Nevím, co se v přestávce dělo v kabině. My střídající hráči jsme tam nebyli, ale asi tam byl vítr, protože ve druhém poločase se hra diametrálně změnila a otočili jsme výsledek na celkem jednoznačné skóre,“ připustil teď aktuálně se třemi góly a spolu s Fahadem Azizem Bayem druhý nejlepší střelec MFK. Interní tabulku kanonýrů vede s pěti zásahy Idjessi Yethro Metsoko.

Vintrovy oslavy po utkání mohly být ještě veselejší. Už minutu po svém nástupu na plac dostal ideální zpětnou přihrávku od Baya, ale volej z běhu poslal zblíska těsně vedle. Z podobných pozic už dal mraky gólů…

„Dostal jsem ten balón trochu pod sebe a musel jsem se pro něj o kousek vrátit. Takže ten kop nebyl tak úplně jednoduchý jako třeba s Kroměříží, kdy jsem to měl přímo na nohu. Nemyslím si, že to byla stoprocentní šance, jak to mohlo z tribuny vypadat. Ale devadesátiprocentní určitě a asi bych to měl proměňovat. Ano, takové góly dávám. Teď se to prostě nepovedlo, takže snad příště,“ opět s nadhledem komentoval svůj vstup na trávník.

To příště může být už zítra, kdy Vyškované pojedou k utkání druhého kola domácí pohárové soutěže MOL Cup do Zlína-Kvítkovic, kde se utkají s účastníkem Moravskoslezské ligy FC Zlínsko. Šestadvacetiletý fotbalista před svými góly samozřejmě preferuje postup mužstva a stejně jako trenér Kameník upozorňuje na úskalí zápasů s »papírově« slabšími soupeři.

„Ano, minule v Hodoníně to moc přesvědčivé nebylo, ale i tom pohár je. Tým MSFL proti vám v podstatě nemá co ztratit a většinou nastoupí s otevřenou i riskantní hrou. Příkladů, že se s ním může vypadnout je habaděj. Koneckonců my jsme jako tým druhé ligy loni vyřadili prvoligové kluby Jablonec a Zlín. To je pohár, ale my se i letos chceme dostat co nejvýš, takže to utkání bereme naprosto vážně a musíme je zvládnout. A přál bych si přivést do Drnovic nějaký prvoligový klub. Už si ani nepamatuju, kdy jsme v poháru hráli doma…,“ sdělil Kameníkův zatím střídající žolík.