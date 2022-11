„Ano, kdyby nám někdo na začátku řekl, že budeme třetí a hlavně, že budeme mít šestadvacet bodů, tam bychom se tomu asi zasmáli. Kádr jsme v létě stavěli pro jiné plány. Bavili se, že chceme posun do středního pásma druhé ligy. To znamená klidnou sezonu a jakousi stabilizaci ve druhé nejvyšší soutěži. Pak přijel majitel klubu a trochu se to změnilo. Jsem rád, že jsme jeho přání hrát co nejvýš třetím místem splnili. Do konce podzimu sice zbývá ještě domácí zápas se Spartou, ale po polovině jsme na barážové pozici. A v tuto chvíli jen se ztrátou jednoho bodu na první místo. A i kdyby to po neděli byly čtyři, tak asi můžeme být spokojení,“ stručně trenér Jan Trousil vyhodnotil odehraných patnáct kol.

V Jihlavě jeho svěřenci napsali za polovinou soutěže opravdu parádní tečku. Vítězství 3:0 je jednoznačné a asi mělo být ještě vyšší.

„Musím říct, že hlavně ve druhém poločasu tam byl vidět veliký rozdíl a když budu neskromný, tak ten zápas mohl skončit klidně 2:8. To, co jsme si vytvořili ve druhém poločase, to byly obrovské šance a kluky musím pochválit i za to, jakým způsobem si je vytvářeli,“ zdůraznil vyškovský lodivod.

Vyškov po třech remízách vyhrál v Jihlavě a v tabulce je třetí

V celém utkání měl Vyškov vlastně je dva větší problémové okamžiky. V prvním poločase. Nejenže oba ustál, ale vždy dokázal sám kontrovat.

„Za minutu po našem gólu na 1:0 dostal Jirka Oulehla loktem do hlavy a zůstal ležet a přes tu jeho volnou stranu domácí udělali akci a skončilo to nastřelenou tyčkou. To jsme přežili a potom, co jsme dali na 2:0, tak ve 45. minutě nás vzadu na pravé straně krásně vykombinovali a mohli dorážet do prázdné branky. Naštěstí Jara Srubek tam pohotově stihl skočit a zabránil, aby nám dali nepříjemný gól do šatny,“ vrátil se Trousil k oběma krizovým momentům.

V přestávce za stavu 2:0 prý hráčům hlavně připomínal minulé zápasy na Slavii a v Olomouci, kdy si situaci zkomplikovali vlažným nástupem a inkasovanými góly. Aby byli trpěliví a soustředění. Domluva zabrala víc než stoprocentně. Hosté opanovali hřiště. Ondřej Vintr v tutové šanci nastřelil tyčku, pak šel třikrát za sebou Alexis Alegue sám na brankáře, ale proměnil až svůj čtvrtý nájezd. V šedesáté minutě tak bylo rozhodnuto a domácí dohrávali tak trochu rezignovaně.

„Jihlava má vzadu hráče vyšších postav, ale zase trochu pomalejší, a toho jsme využívali. Zejména Alexis, ale i Beny Kanakimana. I potom, co šel na hrot Lacík, tak i on si vypracoval další tři šance, ze kterých měl být gól. Ale já si cením hlavně toho, jakým způsobem k tomu kluci přistoupili. Že pochopili, co po nich chceme. Tedy, že remízy venku jsou sice cenné a plusový bod se počítá, ale to nás samozřejmě uspokojovat nemůže. Zdůrazňovali jsme jim, aby šli za vítězstvím daleko víc, a to kluci splnili bezezbytku. Všichni, co byli na hřišti,“ chválil Trousil.

K uvedeným jménům pak připojil za kvalitní individuální výkony další.

„Stoprocentně bych chtěl vyzvednout Ondru Vintra na hrotu, který dokázal využít toho, že je tam krásné a velké hřiště s trávníkem jako na golfovém placu. A jak jsem řekl, zezadu to skvěle podporovali Alexis a Beny. A moc mě potěšila i defenzíva, obrana v tomto složení spolu nehrála snad nějakých devět zápasů, zůstal jen Němeček. Stopeři Srubek a Matys fantasticky dokázali eliminovat ty jejich vysoké ofenzivní hráče. Po dlouhém zranění to samé platí o Jirkovi Oulehlovi,“ doplnil výčet vyškovský lodivod.

Samozřejmě zdůraznil, že výkon a výsledek musí tým potvrdit v závěrečném podzimní kole. Už z jarní zápasové porce v sobotu dopoledne v Drnovicích „ukrojí“ utkání se Spartou Praha B.

„Dílčí úkol majitele klubu jsme splnili a po Spartě si řekneme, jakým způsobem budeme pracovat a doplňovat kádr pro jaro. Díky tomu, jak je soutěž vyrovnaná a hlavně, jak naši kluci poctivě pracují a že herně nejsme v pozadu za špičkou druhé ligy, tak si teď říkám, že to může být spíše příjemné plánování…,“ s úsměvem nechal Trousil bez dalšího komentáře.