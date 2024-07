„Ano, byl to impuls Dunajské Stredy, která má opravdu velmi široký kádr a chtěli všechny hráči vytížit. My jsme na to přistoupili, protože i nám se to vlastně taky hodilo. Delší herní čas nám umožnil rozložit zátěž na všechny hráče. Snažili jsme se, aby každý dostal minimálně třicet minut, někteří hráči odehráli devadesát minut. Takže jsme splnili herní cíl, a tak trochu i kondiční záměr. Určitě to dopadlo ke spokojenosti obou stran,“ kvitoval prodlouženou partii trenér Vyškovanů Jan Kameník.

Příprava:

MFK Vyškov – MŠK Povážská Bystrica

Sobota 13. července, 17.00 hodin, stadion v Drnovicích. Generálka Vyškova na start II. ligy.

Z celkového a možná trochu i zjednodušeného pohledu měl zápas dvě rozdílné poloviny. V té první drželi otěže domácí, druhou hodinu hosté. Ti navíc dokázali výrazně otočit skóre z 0:1.

„V první části byl soupeř velmi dobrý na míči, řekl bych, že nám nenechával moc prostoru do kombinace. My jsme navíc v momentu, kdy jsme se dostávali na jejich útočnou polovinu, hodně ztráceli míče. A když už jsme se tam prosadili, tak nám tam chybělo lepší řešení a možná i trochu více odvážnější a jednodušší. Jít do kolmice. Když jsme ty míče dávali víc dozadu, tak se nám to u nich zavíralo, protože soupeř bránil opravdu dobře. Ve finále jsme asi měli jednu takovou šanci, kdy Zakaria asi měl jít do přihrávky. Byly tam nějaké střely z dálky, nějaké centry do pokutového území, ale postrádali přesnost, takže celkově soupeř byl mezi šestnáctkami na míči lepší a dokázal se jednou prosadit,“ komentoval Kameník první hodinu hry.

Do druhé šedesátiminutovky vystřídal španělský trenér Dunajské Stredy Javier Llompart Muňoz kompletní jedenáctku. Kameník svoji obměnil zhruba z poloviny a další hráče měnil postupně. Hostům asi pomohlo rychlé vyrovnání Tomášem Zajícem. V dalším průběhu byla hra sice opticky vyrovnaná, ale v koncovce už byli evidentně odvážnější a lepší a hosté. A pohledné akce se jim dařilo zakončovat.

„Po vyrovnání kluci získali větší sebevědomí, začali jsme relativně slušně kombinovat a hlavně jsme se prosadili i gólově. Nicméně soupeř dál prokazoval kvalitu. Pořád tam naskakovala jména jako Kaša, Káčer, kteří nedávno byli v Plzni, nebo Almási z Baníku Ostrava. Takže i ta jejich druhá sestava měla svoji kvalitu. Jsme rádi za takový výsledek, protože je to určitě povzbuzení do další práce. Cením si, jak to hráči odpracovali a těší mě, že jsme to přežili i bez zranění,“ zdůraznil vyškovský lodivod.

Zápasem MFK zakončil krátké soustředění v tréninkovém centru Dunajské Stredy »MOL Football Academy«, které snese kvalitativní evropská kritéria. „Tam jsme našli podmínky jak z jiného světa, protože to, co jsme viděli během zimy v Leganés, nynější prostředí ještě předčilo,” glosoval generální manažer MFK Zbyněk Zbořil.

Šéf vyškovské lavičky znova zopakoval poděkovaní domácímu klubu, že jeho týmu umožnil v tak špičkových podmínkách trénovat a odehrát kvalitní utkání. Už před ním také naznačil, že po soustřední se už bude kádr zužovat, nebo možná přesněji formovat pro generálku s Povážskou Bystricí a na start druhé ligy.

„Dnes se po poradě s vedením rozhodne o hráčích, kteří tady byli na zkoušce. Čekáme ještě na příjezd jednoho hráče ze zahraničí a chceme si v kádru nechat ještě jedno nebo dvě místa otevřená pro případné doplnění, abychom po průběhu generálky, a jak se rozběhne soutěž, měli prostor do toho zasáhnout,“ naznačil trenér Kameník.