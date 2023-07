V přípravných zápasech většinou nastupoval na krajní obraně. V úvodním duelu FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY s Příbramí ho trenér Jan Kameník vysunul o řadu výš. Pavol Ilko si se změnou příliš hlavu nelámal a pro jeho hru to znamenalo jen minimální korekci. I z pozice krajního obránce je totiž zvyklý „jezdit“ podél lajny dopředu.

Ofenzivní úkoly Pavolu Ilkovi vyhovují. | Foto: MFK Vyškov/Filip Ježek

„Není to ani o nějakých postech. V defenzivě se záložníci zasouvají dozadu a brání se vlastně v pěti. Naopak, do ofenzivní části se musí zapojovat hlavně krajní obránci, takže jsme vlastně taková křídla. Za mě je určitě lepší, když dostanu víc té volnosti směrem dopředu. Člověk má víc prostoru u lajny a může se dostat do více situací před soupeřovou brankou,“ uvítal svůj posun do zálohy.

Z vítězství nad silným soupeřem se samozřejmě radoval, ale i on si myslí, že se nemuselo rodit až v samotném závěru, když na 2:1 upravil konečné skóre jeho spoluhráč Fandje Touré ve druhé minutě nastavení.

Třetí druholigovou sezonu začal MFK Vyškov vítězně. Příbrami oplatil jaro

„Jsme strašně rádi za tři body protože, vstup do soutěže je vždy velmi důležitý. Za mě naše hra v prvním poločase splňovala všechna kritéria. Točili jsme to zleva doprava a naopak a dařilo se nám otevírat volné prostory. Centrovali jsme a zakončovali, měli jsme z toho nadějné situace. Asi z toho prvního poločasu šlo vytěžit víc, … určitě jsme měli! Druhý poločas už vypadal trochu jinak. Nevím, jestli to bylo tím, že my jsme polevili, nebo Příbram začala hrát líp. To si musíme a rozebrat v týdnu, ale druhý poločas za mě byl diametrálně odlišný od prvního,“ stručně okomentoval průběh zápasu.

Po zranění Davida Němečka si na rukáv zhruba na dvacet minut navlékl kapitánskou pásku. To už bylo v době, kdy byl stav 1:1 a Příbram se nebezpečně tlačila před domácí branku. Zkušený bek znovu podotkl, že kdyby první půli Vyškov vedl 3:0, nikdo by se nedivil a druhá by určitě měla úplně jiný průběh.

„S trenérem si musíme říct, co bylo dobré a co špatné. Kritiku přijmout, ale zase by se neměla brát až tak moc osobně, ale hlavně se z ní poučit. Tentokrát nám to vyšlo, protože po centru z levé strany balón vyplaval dozadu a Fandje to trefil. Ale příště to tak nemusí být. A navíc tam i Příbram měla nějaké hrozby a mohli jsme možná i prohrát. Jak říkám, musíme si to vyříkat a poučit se z toho. Kdyby to skončilo 3:0, tak bychom si vítězství určitě vychutnali ještě víc, ale na druhou stranu by potom možná všichni měli velké očekávání. Takže je možná lepší, že to skončilo tak, jak to skončilo. (úsměv) Velmi dobře víme, že se musíme do dalších zápasů zlepšit a vyvarovat chyb, jakou jsme třeba udělali při tom jejich vyrovnávacím gólu, nebo jejich dalších šancích,“ upozornil.

Vítězství nad Příbramí kouče MFK Kameníka těší, ale vidí i potenciál se lepšit

I Ilko připouští, že v zápase na týmu mohla být trochu znát nesehranost, protože ta sestava je opravdu hodně jiná než v minulé sezoně. A že si vlastně s novými spoluhráči na sebe stále ještě zvykají a sehrávají se za pochodu. Navíc před startem nového ročníku druhé ligy trenér Kameník upozornil, že bude třeba rozšířit rejstřík herních variant, protože už nebude stačit jeden, byť úspěšný herní styl. Třicetiletý fotbalista ujišťuje, že změny herního systému mu žádné problémy nedělají. V každém chce uplatnit své převažující ofenzivní fotbalové buňky.

„Na herních systémech jsme pracovali hodně. Do této sezony už jsme šli s tím, že soupeři nás už nebudou brát jako outsidera, že si už dají větší pozor, abychom je netrestali z nějakých brejků. Už je to o tom, že soupeři proti nám už budou víc zalezlí a my budeme muset víc hrát do plné obrany. Musíme tedy být lepší v kombinaci, lepší na balónu, držet balón a trpělivě si vytvářet ty situace, buď ze strany nebo středem. Věřím, že i to se bude lepšit,“ je přesvědčený slovenský fotbalista.