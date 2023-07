Přípravným zápasem s béčkem Sigmy Olomouc fotbalisté MFK Vyškov prakticky zahájili krátké letní soustředění. Ve Slatinicích si remízou 2:2 zopakovali podzimní výsledek z olomouckého trávníku ve FORTUNA: NÁRODNÍ LIZE.

Ve svém třetím přípravném utkání remizovali fotbalisté MFK Vyškov s béčkem Sigmy Olomouc 2:2. | Foto: sigmafotbal.cz

V boji o body Vyškované ztratili náskok 2:1, tentokrát mladá Sigma dotahovala hned dvakrát. I průběh zápasu byl podobný, hosté měli častěji míč na kopačkách a vypracovali si více gólových šancí.

Přípravné utkání:

SK Sigma Olomouc B

– MFK Vyškov 2:2

Poločas: 1:1. Branky: 24. Kramář, 86. Michl – 17. Metsoko, 81. Grant. Rozhodčí: Křepský. ČK: 89. Mafwenta.

Olomouc B: Digaňa – Hadaš (40. Coufal), Dohnálek, Vepřek, Slavíček – Spáčil, Cahel – A. Uriča, Mikulenka, F. Uriča – Kramář. 2. poločas: Digaňa (67. Koutný) – Coufal, David, Bednár (67. Jaja), Galus – Langer, Fabiánek – Michl, Amasi, Šíp – Fiala. Trenér: Tomáš Janotka.

Vyškov: Jícha (46. Borek) – Cheick (33. Lacík), Němeček (73. Mafwenta), Štěpánek, Červeň (66. Souleymane), Ilko – Fanje (46. Grant), Lahodný (66. Rogožan), Traore (66. Jaroš), Diallo (66. Lual) – Metsoko (66. Vintr). Trenér: Jan Kameník.

Vyškov vstoupil do svého třetího přípravného duelu aktivně a zejména ofenzivní trio Metsoko - Fanje - Diallo zatápělo obraně Sigmy. Po čtvrthodině hry měl gól na noze Fanje, ale sám před brankářem Digaňou v koncovce selhal. O pár okamžiků později se na levé straně rozjel Metsoko a přesnou střelou zaznamenal svůj druhý gól ve třetím zápase přípravy. Vedení 1:0 hostům nevydrželo dlouho. Sigma dokázala rychle odpovědět, když se po nedůrazu ve vápně dostal k míči Kramář a propasíroval míč za záda Jíchy.

Ve druhém poločase oba týmy hodně prostřídaly sestavy a hra tím trochu utrpěla. I přesto byla více zaměstnaná obrana Sigmy.

„Utkání jsme měli jednoznačně měli dotáhnout do vítězného konce. První poločas byl z naší strany trošičku lepší, řekl bych ve větší herní kvalitě. Ten druhý už se mi zdálo, že soupeř trošku víc držel míč. Na druhou stranu si myslím, že jsme byli nebezpečnější a že ty dva góly, které jsme vstřelili, je dost málo, protože šancí jsme měli daleko víc. Vzadu si myslím, že jsme docela poctivě bránili a soupeře jsme pouštěli jen do takových náznaků. Nebo to spíš byly akce po našich chybách, včetně toho druhého vyrovnání, kterému předcházela individuální nedůslednost,“ komentoval konečnou remízu 2:2 trenér MFK Jan Kameník.

Protože se hlavně hostům v koncovce moc nedařilo, zdálo se, že zápas směřuje k remíze 1:1. Devět minut před koncem se v souboji jeden na jednoho proti Koutnému prosadil vyškovský Grant a sólo zakončil úspěšnou kličkou a střelou do prázdné branky. Domácí pak dokázali opět vyrovnat. Po nepřesnosti v rozehrávce hostů si Michl naběhl na přihrávku za obranu, míč dobře zpracoval a mazáckým lobem přehodil gólmana.

„Vyškov prokázal kvalitu a byl o něco nebezpečnějším týmem. Několikrát se vytáhl brankář Digaňa. Byl to pro nás výborný test. Individuální kvalita hráčů Vyškova byla vysoká. Myslím si ale, že jsme se v konfrontaci neztratili. Je jasné, že tak kvalitní soupeř jako je Vyškov, který má ambice na postup do první ligy, si nějaké šance vytvoří, ale od kluků jsem viděl velkou vůli a touhu po vyrovnání. To mě těší. Jak jsem říkal, až na nějaké drobnosti jsme obstáli,“ pochválil výkon svých svěřenců trenér mladé Sigmy Tomáš Janotka.

V úplném závěru viděl červenou kartu hostující Mafwenta, ale na vývoj duelu již tato situace vliv neměla. S rezervou Sigmy se tak Vyškov rozešel smírně po remíze 2:2. Po zápasu Vyškovští absolvují krátké soustředění ve Velkých Losinách. Další přípravné utkání sehrají ve středu 12. července ve Vavřinci na Blanensku s třetiligovým FK Blansko. Výkop bude v 17.30 hodin.