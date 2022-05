„Chceme se rozloučit s fanoušky vítězstvím, a to bez ohledu na to, jak bude hrát Ústí v Opavě. Musíme se soustředit sami na sebe a vyhrát, protože doma máme na jaře dobrou bilanci a chceme v ní pokračovat. Ze šesti zápasů jsme čtyři vyhráli a dva remizovali, tak věřím, že na to navážeme a odčiníme prohru ve Vlašimi,“ prohlásil trenér Třince Martin Zbončák.

II. liga - N:FL

FK Fotbal Třinec – MFK Vyškov

29. kolo, středa 11. května, 17.00 hodin, stadion na ul. Rudolfa Labaje.

Tabulka:

12. Vyškov 28 9 7 12 42:42 34

14. Třinec 28 8 6 14 35:51 30

Na podzim: Vyškov – Třinec. 1:4 (1:2), branky: 2. Ondřej Vintr - 3. Juřena , 44. Ba Tidiane, 52. Omasta, 86. Javůrek.

Se svými svěřenci zakončí sezonu v zatím v rovněž „namočeném“ Ústí nad Labem. Na sever Čech hodlají vyrazit v pozici mužstva, které má jistotu startu v novém ročníku druhé nejvyšší soutěže. Právě s touto úlevou budou cestovat na sever Moravy Vyškované. Záchrana s Jihlavou dává trenéru Janu Trousilovi možnost výraznějších změn v sestavě. Potvrdil je, ale s upozorněním, že nějaké radikální určitě nebudou.

„Šanci dostanou kluci, kteří hrávali méně, ale určitě to nemůže být tak, že vyměníme šest sedm hráčů a budeme něco zkoušet. Tyhle kluky rozdělíme na dvě skupiny a někdo nastoupí ve středu, další v sobotu,“ upřesnil vyškovský lodivod s jediným konkrétním jménem.

„Volno dostane Michal Klesa, který s námi ani nepojede, má splněno,“ ujistil s úsměvem.

Oba tábory si připomínají podzimní vzájemný zápas. Třinecký s povděkem, protože vyhrál 4:1, vyškovský s varováním a poučením.

„Je to bojovný tým, zodpovědně brání, hraje jednoduše a má rychlý přechod do útoku. Velmi nebezpečný je rychlý Kanakimana. Vyškov je poctivý v defenzívě a nebezpečný z brejků. Hraje podobným stylem jako my. Musíme být aktivní,“ zdůraznil Zbončák.

„Tehdy se hrálo v situaci, kdy šlo jasně o šest bodů. Mohli jsme Třinci o hodně odskočit. Začali jsme dobře, hned v první minutě jsme vedli 1:0, ale za minutu nám z protiútoku vyrovnali a v poslední vteřině nastavení prvního poločasu dali gól na 1:2. Tam byl ten zlom a skončilo to pro nás špatně. Oni hráli na dva vysoké útočníky, Petráně s Juřenou. Kluci na stoperech se s tím nebyli schopní úplně porvat a prohrávali souboje. Teď Petráň nehrává, ale přišel tam ještě větší hráč Dedič z Příbrami. Takže teď je tam duo stožárů Dedič – Juřena. Viděl jsem jejich zápasy, fantastickou fazónu má Kania, který v posledních třech zápasech dal čtyři nebo pět gólů, a velmi dobře hraje Foltyn,“ řekl o soupeři Trousil.

V Třinci bude hru stavět na tom, co tým zdobilo v posledních minimálně šesti zápasech, kdy Vyškov dostával jen jednu branku nebo uhrál nulu.

„Na papíře už sestavu mám. I když tam budou noví kluci, tak chceme pokračovat v tom, co teď máme nastavené. Obrovsky se nám zlepšila defenzíva a nedostávali jsme moc gólů. Ale určitě to nebude o tom, že budeme hrát defenzívně,“ ujistil trenér MFK.