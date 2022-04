„Jeho přínos byl mimořádný. On teď má fazónu, veškeré balóny si bere dopředu. Po Varnsdorfu měl problém s třísly, takže jsme se dohodli, že tam půjde jen kdyby to bylo potřeba. Nechtěli jsme riskovat, protože teď máme před sebou osm zápasů během dvou týdnů. Hned jak přišel na hřiště, tak se zvýšila naše agresivita a přímočarost a začali jsme mít víc situací před jejich pokutovým územím, včetně standardek. A vyplynul z toho i vítězný gól,“ zdůraznil kouč MFK.

Ten litoval, že už v deváté minutě musel pro zranění opustit trávník stoper Jaromír Srubek.

„Teď má výbornou formu. Je to velmi dobrý soubojový borec. Když odešel, tak tam o hlavu vyšší Vandas vyhrával většinu osobních soubojů. Cením si, že Harušťák, který Cábu nahradil, se Štěpánkem to postupně začali zvládat. Defenzíva nám teď pracuje velmi dobře, kluci jsou v dobrých prostorech a většinou všechno řešíme už před vápnem, takže soupeři se nedostávají do šancí,“ upozornil trenér.

Remízový scénář se Žižkovem zrušil Lukáš Lahodný.Režíroval hru i vlastenec hostů

Velmi slibně absolvoval svůj debut ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE mládežnický reprezentant Jižního Súdánu Danilual Gumnok Thon. Za deset minut několikrát ohrozil žižkovskou branku a dostal se do čisté gólové šance, kterou mohl pečetit vítězství domácích na 3:1. Šel sám na brankáře, ale na brněnského odchovance Pavla Halousku nevyzrál.

„Na hrotu dostal čichnout svých prvních deset minut a jeho výkon se mně velmi líbil. Byl dobrý s balónem, dostal se do stoprocentní šance. Je s námi měsíc a ze začátku, když byla velká zima, z toho byl velmi špatný. Prakticky to vypadalo, že nebude ani na divizi, ale jak se trošku oteplilo, tak začíná víc a víc dostávat sebevědomí, víc s klukama začíná prožívat kabinu. Myslím si, že i tento zápas mu pomohl a určitě i to, že za béčko dal minule pět gólů, přestože je to jen I. A třída,“ připomněl šéf vyškovské lavičky.

Naproti tomu očekávaní nenaplnil návrat autora pěti podzimních gólů Bienvenueho Kanakimany, který v 54. minutě nahradil Michala Klesu. Ten měl po Varnsdorfu problémy s lýtkem a nad jeho startem visel otazník. Trousil připustil, že pokud by kapitán mužstva nemohl nastoupit, uvažoval o zařazení Kanakimany od začátku.

„Nakonec jsme se dohodli, že nastoupí Michal a vydrží, co vydrží, a potom tam půjde Beny. Bavil jsem se s ním, jakou měl zátěž během posledních asi pěti měsíců. Samozřejmě trénoval, ale bez zápasu. Potvrdilo se, že trénink a zápas je něco úplně jiného. Věci, které měl, by před tím, než odešel, řešil do gólu nebo do gólové šance. Tentokrát se tlačil hodně doprostřed a balóny kazil. Takže musí pomaličku vstřebávat zápasové tempo a jsem rád, že si sám řekl, že se chce rozehrát za béčko, což jsme neměli v plánu. Tím úplně přehodnotíme i plán na Prostějov, kde jsem byl přesvědčený, že Beny půjde do základu. Ale určitě nám ještě pomůže,“ je přesvědčený Trousil.

V Prostějově bude dělat plánované i neplánované změny. Srubek nejenže se zranil a asi bude chybět delší dobu, ale zároveň viděl čtvrtou žlutou kartu, takže by stejně hrát nemohl. Pro osm žlutých bude chybět i Ondřej Vintr.

„Při takovém zápasovém rytmu bude důležitá regenerace, ale teď máme dostatek hráčů, a proto v Prostějově dostanou příležitost jiní, kteří zatím nebyli tak vytížení. Ty nadcházející zápasy půjdou rychle po sobě, takže nechceme, aby tam byla únava. Kluci vědí, že teď tam bude větší rotace,“ naznačil úspěšný kouč s tím, že do základní osy nejspíš nějak výrazně zasahovat nebude. A nevyloučil, že v základu nastoupí „žižkovský“ objev Thon.

„Na Danym je ten posun vidět a umím si představit, že když je mimo Vintr, tak v Prostějově bude hrát od začátku,“ naznačil Trousil.