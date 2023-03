Hostující fanoušci si sice v jednu chvíli lehce zabučeli směrem k trávníku, ale jinak si výprava z Opavy k utkání druhého jarního kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY s Vyškovem v Drnovicích zaslouží velké uznání. Žlutočerní příznivci za celý zápas svůj tým povzbuzovali a na pořadatele po odjezdu týmu čekalo v jeho kabině milé překvapení.

Kabina hostů na stadionu v Drnovicích po zápase s Opavou. Velká pochala Slezanům. | Foto: mfkvyskov.cz

„Po dramatickém konci utkání vše probíhalo podle zaběhnutých kolejí. Trenéři šli na tiskovku, hráči do sprchy, realizační tým se staral o proviant týmu. Když všichni hráči odešli, v kabině Opavy zůstal pouze vedoucí týmu David Baier. Vyžádal si zapůjčení koštěte. Nechápali jsme, co chce dělat. Celou kabinu zametl, což vzhledem k blátu na hřišti a v podrážkách kopaček hráčů bylo vcelku pracné. Na místech, kde seděli fotbalisté nebyla žádná ‚památka‘ na ně, jako pohozené PET láhve, obaly, slupky od banánů a podobné propriety. Vše bylo uklizeno a uloženo do modrých odpadových pytlů, mimochodem barev opavského klubu,“ popsal stav kabiny hostů jeden z pořadatelů Petr Uhlíř.

Počin Opavanů označil, za rozhodně ne obvyklý, ale také už ne zcela tak výjimečný.

„Podle fotografií na sociálních sítích se stejně zachovali dorostenci SFC Opava ve Valaškém Meziříčí po dvojutkání dorostu. A aby nebylo chvály jen na Opavu. Naši fotbalisté hráli první duel v Táboře a podle zpětné vazby z jižních Čech nechali kabinu také ve stavu, jak ji před utkáním převzali. Sám za sebe mám radost, že se v této době najde po utkáních slušnost nenechat po sobě spoušť. Všímám si, že se tak děje napříč soutěžemi v celé republice. Jeden člen realizačního týmu Viktorie Žižkov mně v sobotu odpoledne popisoval, jak si Přepepře po duelu ČFL na Praze 3 zametli svou kabinu…“ rozšířil pochvalu Uhlíř.

Takže klobouk dolů a jediné, co Slezanům vyškovský tábor bude vyčítat, tak že hráči domácímu týmu sebrali dva body, které nutně potřebuje k boji o špici tabulky. Ale to se určitě sportovně tolerovat dá!