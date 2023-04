Dalšího soupeře, jehož skalp ve svém účinkování ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE ještě nemají, přivítají zítra dopoledne v Drnovicích fotbalisté MFK Vyškov. S Třincem mají bilanci jedna remíza a dvě porážky, přičemž hodně bolela zejména ta z listopadu roku 2021.

Ilustrační. | Foto: MFKV/Filip Ježek

Byl to poslední domácí podzimní zápas. Třinec tehdy přijel do Drnovic v podobné pozici jako nyní. Na třinácté příčce měl sedm bodů a o sedm méně než Vyškovští, kteří se vítězstvím chtěli utrhnout od spodku do klidnějších vod tabulky. Jenže přišla studená sprcha 1:4. Její varování v podstatě platí i pro nadcházející zápas, byť to vzhledem k aktuálnímu postavení MFK v tabulce tak nevypadá. Připomeňme si část hodnocení trenéra Jana Trousila.

„Bylo to naprosto bez agresivity, hlavně v defenzívě při těch jejich nákopech. To jsme prostě nezvládli. Máme moc zraněných hráčů, ale i ti ze širšího kádru by měli být připravení odvést adekvátní druholigový výkon. Bohužel, tentokrát neodvedli,“ konstatoval tehdy vyškovský lodivod.

II. liga-F:NL

MFK Vyškov – FK Třinec

22. kolo, sobota 15. dubna, 10.15 hodin, stadion v Drnovicích.

Tabulka:

4. Vyškov 21 9 7 5 31:21 34

15. Třinec 21 5 7 9 22:35 22

Na podzim: Třinec – Vyškov 1:1 (1:1) 2. Jursa - 44. Kanakimana.

Ani skoro po roce a půl od tohoto zápasu se v táboře soupeře moc nezměnilo a dá se tedy očekávat spíše fotbalová bitva, než přehlídka vytříbené techniky a taktiky. Napovídá tomu i prognóza trenéra hostů, kterou sdělil na klubových internetových stránkách.

„V Drnovicích je těžký terén, hrbolaté hřiště. Bude to utkání o soubojích, o boji, o agresivitě. V tomhle chceme Vyškov předčit a bodovat. Čeká nás těžký soupeř, ale ve druhé lize si nevyberete. Vyškov má africké hráče, technicky a rychlostně velmi dobře vybavené. Pokud hrají na dobrém hřišti, míč jim nedělá problém. Hřiště v Drnovicích by mohlo více vyhovovat nám,“ netají Martin Zbončák bojovné plány a s odkazem na výsledky soupeře. „Na jaře to Vyškovu už tolik nešlape,“ upozornil.

Domácí tým by měl nastoupit kompletní a podle trenéra bude na jednoduchou taktiku i tvrdost hostů připravený. A Trousil přidal upozornění na to, co potřebuje aktuálně vylepšit herně – na jaře na zatím špatnou koncovku.

„Klíčové bude se jim hlavně vyrovnat v nasazení, protože oni hrají o život. Z jejich strany tam je neskutečné nasazení. Musíme se jim v něm vyrovnat a potom věřím, že když se dostaneme do vedení, tak to zvládneme. Ale je to o tom, že to s nimi bude bolet a musíme být na toto připraveni a šanci, kterou si vytvoříme, proměnit, aby se celý tým zklidnil,“ naznačil způsob přípravy na důležitý zápas šéf vyškovské lavičky.