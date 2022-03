O pát chvilek později se na druhé straně snažil přehodit Digaňu Vintr, ovšem přestřelil o bránu. Ve 26. minutě došlo k zajímavé situaci v opavské šestnáctce. Vintr nasměroval míč do tyče, balón z brankové čáry vytáhl Digaňa, jenomže Janoščín ve snaze ho odvrátit, trefil Kadlece a míč skončil v síti – 1:1.

Trousil po senzační výhře s Opavou: Náš tým pracoval velmi dobře v defenzivě

Pět minut před poločasem mohli mít Opavští vedení zpět. Ale nestalo se, Helešic minul bránu. O čtyři minuty později pálil na druhé straně nebezpečně Vintr.

Hned v úvodu druhého poločasu mohl poslat do vedení domácí Vintr, který po vysunutí Sedlákem běžel sám na Digaňu, nakonec ale vůbec nevystřelil. Ve 48. minutě nasměrovali balon do břevna, ten se odrazil k volnému Klesovi, který ho uklidil do brány – 2:1.

Další šanci měli znovu domácí, když se po centru dostal k zakončení Srubek. Digaňa balon vyrazil na roh. Opavští byli v křeči, nedokázali si pořádně přihrát. V 71. minutě byla Opava znovu potrestána za svůj nedůraz.

Po rohovém kopu domácích se blýskl pohotovým zákrokem, ovšem následně dorazil balon do sítě Cabadaj – 3:1. Kolaps Opavských pokračoval. O pár chvilek později dostal prostor Vintr a bylo to.

MFK Vyškov - Slezský FC Opava 4:1 (1:1)

Branky: 27. vlastní, 49. Klesa, 72. Cabadaj, 74. Vintr – 18. Pikul.

Rozhodčí: Petřík – Pfeifer, Hádek.

ŽK: Lahodný, Matys. Cabadaj.

Diváci: 621.

Vyškov: Kinský – Ilko, Štěpánek, Matys (46. Srubek), Němeček – Lahodný, Cabadaj (78. Simr) – Klesa, Moučka (71. Ackroyd), O. Vintr (78. Jambor) – M. Sedlák (63. Macej). Trenéři: Jan Trousil.

Opava: Digaňa – Celba (81. Rataj), Žídek, Janoščín, Kadlec – Macháček (57. Bílek), Rychlý – Šigut (46. Kopečný), Didiba (81. Darmovzal), Helešic (46. Kramář) – Pikul. Trenér: Roman West.