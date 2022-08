Opavu z pozice hlavního kouče vedl Lukáš Černín, distancovaný Roman West trpěl na tribuně. Na první velkou šanci se čekalo do 8. minuty. Pikul dostal dobrou přihrávku, balon usměrňoval k tyči, ke smůle Slezanů byl jeho pokus sražen na roh. Vyškov se k ohrožení domácí brány příliš nedostával. Za zmínku stála snad jen střela, kterou vyslal Kanamikana, míč ale skončil v náručí brankáře Číže. Ve 21. minutě dostal přesnou přihrávku Pikul. Rozběhl se do otevřené obrany, ovšem proti byl Lahodný, který jej fauloval. Opava měla více ze hry. Její střelecké pokusy ale byly zblokovány, a to jako v případě Pikula nebo Kramáře. Jenomže přišla 28. minuta. Alégué Elandi vybojoval rohový kop. Krška poslal do vápna centr, kde mezi Kopečným a Macháčkem proběhl Matys a hlavou poslal Vyškov do vedení. Ve 31. minutě mohlo být srovnáno. Kadlec rozehrál roh, míč se po sérii odrazů dostal k Bílkovi, který našel hlavu Rychlého. Domácí záložník míč nasměroval do tyče, od které se odrazil do druhé tyčky a následně ho lapil brankář Kinský.