Ve dvou předchozích utkáních obdržel jedinou branku, když se krásnou ranou trefil z dálky Jan Koudelka, přesto si s Prostějovem odvezl porážku 1:4. Líšeň skórovala dvakrát z rohových kopů. „Je pravda, že člověka štvou góly ze standardek, jsou zbytečné. Když se někdo trefí ze hry jako Koudelka, dá se tomu zatleskat, že šlo o pěknou branku. Při standardkách má vždy někdo mít hráče, když jsou volní, smrdí to gólem. Bohužel pro nás to skončilo v síti,“ litoval Berkovec.

Pašek v derby okamžitě udeřil a zmrazil domácí fanoušky, gól ale odmítl oslavit

Pojďme si ty situace shrnout. První minuta: rohový kop líšenského záložníka Marka Matochy přistane na hlavě Davida Paška, který pohodlně skóruje. Nejblíž k němu měl domácí Filip Blecha. „Rohový kop jde na přední tyč, kde jsme si balon tečovali, Honza Moravec ho prodloužil na zadní. Hráč, který hlídal osobně soupeře, v ten moment zaspal. Bylo to o dvou chybách, co se staly,“ popsal situaci kouč Zbrojovky Richard Dostálek.

Následuje 32. minuta: Matocha opět zahrává roh, tentokrát z pravé strany, balon se snese přímo na nohu hostujícího kapitána Ondřeje Ševčíka, který pálí neomylně do sítě. Nejblíž k němu měl domácí zadák Matěj Hrabina. „Osobně hlídaný hráč střílí nohou někde na pomezí malého vápna, ten se nemůže takhle prosadit,“ zlobil se kouč. „Tam jsou hráči v prostoru, kteří mají balon najít a odhlavičkovat,“ dodal.

A pak je tu 61. minuta: třetí asistence Matochy, který tentokrát centruje ze hry levačkou, v pokutovém území si pohodlně vyskočí Milan Lutonský a dává třetí líšeňskou branku. Domácí Moravec je u něj pozdě, nestihne ani vyskočit. „Z našeho rohu přišel brejk soupeře, který tam byl v podčíslení, se dvěma třemi hráči, nás přitom bylo víc,“ kroutil hlavou slovenský záložník Zbrojovky Damián Bariš, který na jaře naskočil poprvé, neboť léčil zánět šlachy v koleni.

NA STŘELY SI BERKOVEC SÁHL

Přestože domácí gólman neměl k situacím daleko, jen sotva mohl zareagovat lépe. „Musím se taky podívat, jak jsem stál, vždycky se to dá nějak chytit, u druhé a třetí střely jsem si sáhl. U standardek je to těžké, bývají tam i nějaké bloky,“ hlesl Berkovec.

Jeho týmu ve vypjatém utkání přitížil samozřejmě i gól obdržený hned v první minutě. „Nesmíme začít tak, jak jsme začali. Máme výkop, to je hezké, ale dostaneme gól. Musíme zapracovat, abychom do toho na začátku vlétli. Druhá půle byla lepší, snažili jsme se všechno dávat nahoru, ale na můj vkus bylo šancí málo, těžko jsme se dostávali do pevné líšeňské obrany,“ uznal mistr české i litevské ligy Berkovec.

Překonat hostující defenzivu se povedlo jen v 72. minutě důraznému Jakubu Řezníčkovi, který třináctou trefou v sezoně vylepšil své postavení na čele pořadí kanonýrů.

Vedoucí celek soutěže má co zlepšovat. „Vadí mi individuální chyby při bránění standardních situací. Soupeř možná měl výškovou převahu na třech pozicích, i tak se dostal hodně jednoduše do zakončení. To se nám nesmí stávat. Chtěli jsme v domácím utkání být silní, určovat tempo hry, ale nedostali jsme se do něj,“ pravil Dostálek.

Líšeňští fotbalisté obrali v derby Zbrojovku o body, na Srbské vyhráli 3:1

Po devatenáctém kole Zbrojovka vede druholigovou tabulku o devět bodů před tandemem Vlašim, Líšeň. „Věříme, že jsme měli jen den blbec a vybrali si to. Když facka přijde v úvodu soutěže, nemusí být na škodu. Předpokládám a pevně věřím, že klopýtnutí toto mužstvo posune dál,“ uvedl trenér Zbrojovky a nepřímo odkázal na třetí kolo soutěže, kdy jeho svěřenci podlehli v Prostějově 0:2, ovšem v následujících deseti druholigových kolech si připsali osm výher a dvě remízy.

V neděli měla Zbrojovka hrát ve Varnsdorfu, vzhledem k absenci tří mládežnických reprezentantů a zraněním má duel odložený na středu 6. dubna.