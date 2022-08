„Náhoda,“ usmíval se čtyřiadvacetiletý křídelník.

MOL Cup, 1. kolo -

ČSK UHERSKÝ BROD – MFK VYŠKOV 1:3 (0:1)

Branky: 86. J. Michalec – 33. Thon Danilual Gumnok, 62. Lacík, 86. Klesa z penalty. Rozhodčí: Ogrodník – Kostelník, Mikulášek (Vacula). Žlutá karta: A. Traore (Vyškov). Diváci: 388.

Uherský Brod: Somberg – Flasar (46. Nevařil), Tkadlec, Lorenc, Švrček – Sedláček (57. M. Michalec), Venený (79. Dubský), Leskovjan (57. Gettler), Šmatelka (57. Strachoň), J. Michalec - Josefík. Trenér: Pazdera.

Vyškov: Jícha – Klesa, Oulehla, Matys (46. Srubek), Kubala - Thon, Cabadaj (46. Weber), A. Traore (74. Fofana), Moučka (46. Abdellaoui), Lacík – Kratochvíla (74. Vintr). Trenér: Mazura.

Jinak Broďané branku soupeře z vyšší soutěže takřka neohrozili. V první půli jenom hlavičkoval stoper Lorenc, v závěru zase ve výhodné pozici selhal kapitán Josefík.

Další možnosti slovácký celek neměl, s Vyškovem spíše absolvoval běžecký trénink.

„Bylo by hodně špatné, kdyby nebyl vidět rozdíl mezi soutěžemi. Druhá liga je přece jenom profesionální soutěž, kdežto kluci chodí do práce. Vyškov nám nastavil zrcadlo, ukázal realitu, skok mezi druhou a třetí ligou. My jsme rádi, že jsme si mohli s takto kvalitním soupeřem zahrát. Pro nás všechny to byl ukazatel, měřítko toho, kde jsme a kam se chceme dostat,“ prohlásil trenér ČSK Lukáš Pazdera, který v pohárovém zápase postrádal zraněného brankáře Nemravu.

Bývalý brankíář Slovácka a Prostějova se zranil v závěru pátečního duelu s Kvítkovicemi, jeho start ve víkendovém utkání proti zlínské rezervě je nejistý.

„Je v péči lékařů, takže uvidíme, zda se do soboty uzdraví, nebo,“ poznamenal Pazdera.

Hosté dorazili do Uherského Brodu bez hlavního trenéra Trousila, jenž stejně jako třeba kouč Zlína Jan Jelínek studuje nejvyšší profi licenci. Vyškovští, kteří na Orelském stadionu šetřili většinu opor, si ale bez svého nadřízeného a některých spoluhráčů věděli rady.

„Jsem spokojený. Přijeli jsme si pro postup, který máme. Kluci se vydali, předvedli slušný výkon,“ pochvaloval si kouč hostů Josef Mazura.

V sestavě Vyškova oproti víkendovému střetnutí s Táborskem scházelo devět hráčů. Zůstali jenom Kubala s Kratochvílou, zbytek mančaftu se protočil.

„Potřebovali jsme vyzkoušet kluky, kteří k nám přišli na poslední chvíli. Chtěli jsme jim dát v poháru šanci,“ vysvětloval Mazura.

Diváci tak vůbec neviděli v akci gólmana Kinského, volno dostali Ilko, Kanakimana i Krška, ex-zlínský Štěpánek je zraněný.

I bez nich to ale hosté v klidu zvládli. Vyškov měl slušný nástup a už ve 4. minutě mohl jít do vedení, ale Kratochvíla svůj samostatný únik neproměnil, v zakončení se nevedlo ani hlavičkujícím Traoremu a Matysovi či dorážejícímu Moučkovi.

„Na začátku jsme si vypracovali hodně šancí, které jsme nedali. Pokud bychom hned na začátku proměnili nějaké příležitosti a soupeři odskočili, asi bychom byli klidnější a hra by byla ještě lepší,“ míní Mazura.

Vyškov se gólově prosadil až po půl hodině hry, kdy skóre otevřel mládežnický reprezentant Jižního Súdánu Danilual Gumnok Thon.

Tentýž hráč pak měl na kopačce i druhý gól, ale po změně stran po dalším zaváhání domácí obrany netrefil odkrytou branku. Favorita definitivně uklidnil až Lacík, jenž v 62. minutě za pomoci tyče překonal kříženou přízemní ranou Somberga.

Mladý gólman inkasoval v závěru ještě jednou, když penaltu s přehledem proměnil kapitán Vyškova Klesa.

Druholigista měl další šance, skóre mohl navýšit, ale počínal si ledabyle. Trest přišel jenom jeden, Jan Michalec parádní ranou překonal bývalého spoluhráče Jíchu a částečně mu pokazil návrat do známého prostředí.

Diváci ale opoře z minulé sezony při nástupu zatleskali, vedení ČSK se totiž před utkáním oficiálně rozloučilo nejen s obráncem a dlouholetým kapitánem Michalem Vrágou, ale právě i s brankářem Jíchou, který v létě přestoupil do Vyškova.