„Asi málokdo čekal, že když jsme ve druhé lize teprve druhým rokem, tak budeme mít nejlepší útok. Takže i s ofenzívou je spokojenost a v tomhle si nemůžeme moc stěžovat. Ale ano, řešíme to prakticky od začátku, co tady jsem. Problémy bych to sice nenazval, ale toho typického hrotového útočníka jsme opravdu neměli. Pavla Simra jsme si dlouho přáli, ale povedlo se to, až když odcházel z Velkého Meziříčí. Byla to posila pro třetí ligu. Byl tady půl nebo tři čtvrtě roku a přišla korona. A on za tu krátkou dobu stihl dát nějakých devět deset gólů a tím nás dotáhl na špici a k tomu, že jsme potom mohli žádat o druhou ligu. Byl zatím jediný takový typický hrotový hráč. V Moravskoslezské lize u nás odehrál asi těch sedmnáct osmnáct zápasů. Odešel protože ve druhé lize už nebyl tolik vytížený. My jsme v tu dobu už věděli, že ho nebudeme používat od začátku, že bude doskakovat zápasy v koncovkách. Na rozjezd utkání jsme používali hráče, kteří nebyli typicky hrotoví. Začínali tam třeba Marek a Ondra Vintrovi, ale i stopeři, jako Fofana. Byl tu samozřejmě Macej, ale ten tu svoji šanci nějak nevyužil. Takže náš úkol byl sehnat do druhého roku ve druhé lize hráče, který bude klasicky hroťák. Vzali jsme Davida Kratochvílu. Je to mladý kluk, který zatím hrál jen třetí ligu ve Slovácku za béčko. Ten půlrok tady u nás mu moc nesedl. Nějaké šance dostal, ale moc nás nepřesvědčil, že na to už stoprocentně má. Takže znova veškerá tíha tohoto postu ležela na Ondrovi Vintrovi a zase jsme tam používali záložníky, Fofanu, výborně se tam ke konci sezony chytil Barny Lacík. Prakticky teď jsme pořád bez takového hroťáka a přitom jsme s Příbramí paradoxně nejlépe střílející mužstvo. Góly prostě dávají záložníci. Jak jsem uvedl Kanakimana, Vintr, Fofana, Lacík, Alexix, něčím přispěli i stopeři. Takže uvidíme, co dál a možná třeba pro jaro ani tu klasickou devítku potřebovat nebudeme. Pokud budeme hrát takovýmhle způsobem, to znamená, že to máme postavené na rychlých křídlech, tak zůstává předpoklad, že křídla góly dávat budou i na jaře,“ plánuje Trousil.

TUPLOVANÁ POHÁROVÁ SENZACE

Těžko najít v análech, kdy druholigový klub vyřadil v poháru dva týmy z nejvyšší soutěže. Nota bene, na jejich hřištích. Tohle je příjemná vzpomínka, ale hlavně mimořádná injekce na podporu sebevědomí mužstva. Kouč v úsměvem připomněl, že klukům je určitě zvedla i vyšší prémie…

„Sportovní stránka je samozřejmě cennější. Klukům to určitě pomůže, protože jednou se to povést může. Může to být náhoda, štěstí. Ale dvakrát, to už je o něčem jiném. Navíc Jablonec před zápasem s námi chytil fazónu. Já jsem byl na jejich utkání se Zbrojovkou, která tam týden před námi prohrála 1:3. My jsme tam dojeli s osmi kluky, kteří toho moc neodehráli. Nastoupili i proto, že jsme potřebovali zvládnout zápas za tři dny v Příbrami. Vyšlo nám to nad očekávání dobře. Výhra v Jablonci, dobrá plichta v Příbrami. A i tihle kluci, co tolik neodehráli, se přesvědčili, že se dokáží vyrovnat ligovým hráčům. Potažmo jsme potom chytili sérii a od Jablonce neprohráli ani jeden zápas. K poslednímu podzimnímu zápasu do Zlína jsme jeli po vítězství nad Spartou B a na druhém místě tabulky. Chyběli Kinský a Matys, kteří byly na zápasech svých reprezentací. Pro virózu nemohl hrát ani Ondra Vintr. Tak tam zase tam šli kluci, kteří nebyli tolik vytěžovaní. Věděli jsme, že naše pozice je jednodušší než ševců. Zlín se v lize nedařilo, odvolal trenéra, hráči byli pod větším tlakem, protože kdyby nevyhráli, tak pro ně je to obrovská tragédie. My jsme prakticky neměli co ztratit, a tak jsme zkusili prezentovat se svojí hrou, která nás zdobila celý podzim. Vyšlo to, při každé situaci jsme byli schopni je potrápit a dali jsme vítězný gól. Kluci ten zápas odehráli výborně. Škoda, že jsme pohár nehráli ani jednou doma. To nám trochu kazí tu postupovou radost. Naši fanoušci by radši ty ligové mančafty viděli u nás a zasloužili by si to. Doufám, že se to podaří teď ve čtvrtfinále. Uvidíme někdy v lednu po losování.“

Trousila potěšilo i to, že do Zlína přijely jeho tým povzbudit stovky diváků a opravdu o sobě dávali vědět. S modrobílou tribunou pak společně oslavili postup i konec sezony. „Byl to takový ten sladký bonbónek na dortu a byli jsme rádi že jsme si to mohli s lidmi užít. Tím skončil podzim a teď začne úplně jiná etapa. Kluby se zbaví hráčů, kterým se nedařilo, udělají nové kádry.“

JARO PLNÉ NADĚJÍ

V MFK se na tom začalo dělat bezprostředně po zlínské pohárové euforii. Už druhý den zasedlo kvarteto Pungonga – Chalupecký – Zbořil – Trousil a nastolilo linku pro jaro. Odvíjí se právě od výroku majitele klubu na tiskovce před podzimním startem.

„Takže nám vyšla varianta, že jsme na dostřel prvnímu místu už v prvním roce. Naší povinností, tedy hráčů i realizačního týmu, je o postup se porvat. Jestli se to povede, nebo nepovede, to je druhá věc. Tuhle situaci jsme si připravili tak, abychom ten postupový sen mohli žít dál. Jsme připraveni, že po nás teď soupeři půjdou jinak, ale to oni šli hodně tvrdě už po tom vyhlášení postupových ambicí. Kádry se určitě budou měnit, a proto i my chceme tým okysličit, i když to nebude nějaká revoluce. Víme, jaké posty chceme posílit, ale říkat je nebudu. Předpokládám, že přijdou tři noví hráči, ale ne pro rozšíření kádru. Jednoznačně to budu fotbalisté rovnou do základní sestavy nebo mezi těch třináct čtrnáct lidí užšího kádru, kteří budou nejvíc vytížení. Jaro budeme chtít odstartovat tak, jak jsme zakončili podzim, kdy jsme měli jedenáct zápasů bez porážky. Na to budeme chtít navázat.“

Program zimní přípravy obsahuje osvědčené prvky. První přípravný zápas bude už 14. ledna na umělé trávě ve slovenské Skalici s domácím týmem. Ve druhém přípravném týdnu to bude kondiční soustředění v Uherském Brodě a s přípravným utkáním s tamním třetiligovým soupeřem. Následně stráví MFK tři týdny přípravy ve Vyškově a během toho zamíří na zápas do Trenčína (28. ledna) a dva zápasy odehrají na domácí umělce. (4. února proti Uničovu a 8. února proti Hodonínu). V dalším přípravném bloku odjede mužstvo na soustředění do zahraničí. První ostré zápasy budou generálka s Rosicemi a čtvrtfinále MOL Cupu. První jarní kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY má termín 5. března.

A na závěr připomínka ještě jednoho nenápadného úspěchu MFK. Určitě nejen za zmíněnou šňůru bez porážky byl Jan Trousil vyhlášen trenérem měsíce listopadu ve F:NL. V duchu fair-play se o něj podělil.

„Osobně to pro mne nic neznamená. Je to čest pro celý realizační tým, je to cena pro všechny chlapy, co to se mnou dělají, hlavně pro Rosťu Horáčka a Pepu Mazuru, protože spolu máme perfektní vztah. Jsem rád i za ně, že jsme to ocenění dostali. Je to i vizitka celého klubu, jakým fotbalem se prezentujeme,“ zdůraznil Jan Trousil.