„Na Viktorce je menší hřiště, což je pro nás lepší, než kdyby se hrálo na tom letišti na Strahově. Tam by mladí kluci mohli mít problémy s orientací. Pojede nás o dva míň, než nás bylo na Chrudim. Co se týká doplnění, tak tady je situace stále stejná. Jednáme o příchodu stopera a útočníka. Marodku už opustil Alexix, ale pořád má kondiční manko, i když v týdnu se už zapojil do tréninků a vypadá velmi dobře. Každopádně na zápas bude nominovaný až bude stoprocentně v pořádku,“ popsal trenér zdravotní stav mužstva.

II. liga – F:NL

Sparta Praha B – MFK Vyškov

2. kolo, neděle 7. srpna, 10.30 hodin, stadion Viktorie Žižkov, Seifertova ul., Praha 3.

Zápasy v minulém ročníku:

Vyškov – Sparta B 2:3 (1:1), 40. Kanakimana, 59. O. Vintr – 39. a 52. Minchev, 77. Ryneš.

Sparta B – Vyškov 4:1 (0:1), 46., 49. a 55. Minchev 81. Večerka – 33. Oulehla.

Už po Chrudimi Trousil kvitoval, že má jeden tréninkový den navíc. Nastudování videa ze zápasu rezervy Sparty v Olomouci, kde prohrála s béčkem Sigmy 0:1 gólem z penalty, tak mohl věnovat více než dvě hodiny.

„Myslím si, že jejich sestava bude podobná jako v Olomouci. Áčko hraje ve stejný den, takže nepředpokládám nějaké výrazné doplnění. Navíc když Kuchta dostal stopku na pět zápasů a Součka pustili na hostování do Brna. A k tomu ještě Večerka, který bývá posilou z áčka a za béčko hrává stopera, dostal červenou kartu, a taky tam nebude,“ netajil vyškovský lodivod, že sestavu soupeře dokáže poměrně přesně odhadnout.

Rychle ale upozornil, že v jakémkoli složení bude sparťanské béčko velice silným soupeřem a jistě bude chtít dohnat ztrátu z Olomouce. Soudě podle vyjádření trenéra Michala Horňáka pro web Sparty, tam jeho tým měl na lepší výsledek.

„Byli jsme od začátku aktivnější, jistější na míči a měli více ze hry. Bohužel nás ale zradily obrovské chyby v obraně. Několikrát fatálně chybovali a jedna chyba znamenala penaltu pro domácí a červenou kartu pro nás. Tím se úplně změnilo nejen naše rozestavení, ale i plány s kterými jsme do utkání šli. Chtěli jsme hrát aktivně, hodně po křídlech a tlačit se do zakončení. Hra se bohužel úplně změnila, ale myslím, že i přesto jsme byli v druhém poločase rovnocenným protivníkem,“ mj. po zápase řekl bývalý výborný český reprezentant.

V minulém ročníku prohráli Vyškovští se Spartou oba zápasy, když pět ze sedmi gólů jim dal Martin Minchev, který se už zabydlel v kádru áčka.