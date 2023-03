Hráči se na to připravovali 9. ledna individuálními tréninkovými plány, 15. ledna se tým se oficiálně sešel na zahájení zimní přípravy. V ní absolvoval kondiční soustředění v Uherském Brodu a herní na přírodních trávnících v Turecku. Týmem prošlo více čtrnáct adeptů na dres áčka a šesti z nich se povedlo jej získat. Vyškov sehrál sedm zápasů a prohrál jediný, hned ten úvodní s účastníkem nejvyšší slovenské soutěže Skalicou 1:2. S dalším slovenským prvoligistou se rozešel nerozhodně 0:0.

F:NL - II. liga:

FC SILON Táborsko

– MFK Vyškov

17. kolo, neděle 5. března, stadion Tábor-Kvapilka.

Tabulka:

2. Vyškov 16 8 5 3 29:17 29

9. Táborsko 16 5 5 6 15:22 20

Na podzim: Vyškov – Táborsko 3:1 (0:1), 55. Fofana, 57. Kanakimana , 70. Fofana – 17. Nešpor.

„Z těch sedmi zápasů jsme v pěti udrželi nulu, takže posun v porovnání s minulou přípravou byl evidentní. Trochu nešťastně se nám na konec přípravy dostal termín poháru se Slavií. Zápas se odehrál, nebyla to žádná ostuda, prohráli jsme a mrzí mě, že jsme nedali gól, ale bylo to o tom, že Slavia je fotbalově někde jinde. Proto náš úkol teď byl, abychom klukům přehodili ty hlavy, že pohár skončil, že si užili Slavii a teď jdeme do toho boje, který nás čeká. V prvním kole Táborsko a ani pak nemáme lehký los. Doma Opava, jedeme do Líšně, máme doma Duklu a jedeme do Karviné. Myslím si, že po těchto pěti se ukáže, jakou cestou se budeme v té půlsezoně ubírat. Zimní příprava celkově byla kvalitní, určitě jsme na ligu a plnění úkolu připraveni dobře. Ten cíl majitele bereme jako výzvu a každý fotbalista má takové výzvy raději, než kdy se mu řekne že má ubojovat záchranu a pak se uvidí co dál,“ zdůraznil trenér Jan Trousil.

K prvnímu zápasu v Táboře bude mít k dispozici prakticky stejný kádr jako na Slavii. Chybět tedy budou Lukáš Lahodný, Tomáš Cabadaj a Fan Jack, kteří mají doléčují zranění a mají tréninkové manko. Pro žluté karty nemůže nastoupit Alexis Elandi. Zda bude i šestnáctičlenná nominace na zápas shodná s „Edenem“ kouč nepotvrdil.

„Především chci zdůraznit, že pro mě začíná úplně nová soutěž. Na podzim zapomeňme. Hodně mančaftů se poměrně výrazně posílilo. Okruh kandidátů na postup a baráž bude hodně široký. Jsme druzí, ale dvakrát prohrajete a můžete být devátí. Pro mě je favoritem Karviná, přes asi nějaké finanční potíže bude určitě chtít zpět Příbram, poslední slovo určitě neřekla Opava, Dukle se asi taky nelíbí, že neplní roli jednoho z největších favoritů. Nepříjemným soupeřem samozřejmě bude už Táborsko. Co tam přišel trenér Nádvorník, tak jdou nahoru. Kádr jim zůstal prakticky pohromadě, odešel jen Nešpor. Naopak výrazně posílil o vysokého průbojného útočníka Sasinku, v základu určitě bude Kateřiňák, viděl jsem tam dva velice šikovné Ukrajince a především trenér umravnil střelce Dordiče, který přišel z Varnsdorfu. To je velká ofenzivní síla a vzadu podpořená zkušenými prvoligisty Plachým a Navrátilem. Hrají podobný styl jako my, takže to bude boj, ale věřím, že s dobrým koncem pro nás,“ řekl vyškovský lodivod před úvodním jarním zápasem.

V souvislosti s odvážnými plány se pro klub rýsuje dost velký problém. Pokud by se podařilo postoupit, tak s největší pravděpodobností bude hrát mimo Drnovice i Vyškov. Zbořil znova potvrdil slova jednatele společnosti a prodloužené ruky majitele klubu Martina Chalupeckého, že řešení se intenzivně hledá.

„Stadiony ve Vyškově ani v Drnovicích nesplňují podmínky pro nejvyšší soutěž. Vyvíjíme se, jsme rok a půl ve druhé lize a po sportovní stránce možná trochu předbíháme ten vývoj klubu a jeho zázemí. Nemohu dát konkrétní informace jen, že varianta Drnovic je pro tuto chvíli uzavřena, tam se I. liga určitě hrát nebude, a že předjednané jsou možnosti v případě postupu hrát někde jinde. Mým přáním bylo a je, abychom se vyvarovali dlouhodobého azylu, ale v případě postupu by nás neminul,“ sdělil generální manažer MFK.