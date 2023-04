Jen dva své hráče pochválil po prohraném utkání čtvrtého jarního kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY s Duklou Praha (0:1) trenér fotbalistů MFK Vyškov Jan Trousil. Brankáře Antonína Kinského, který v několika momentech výbornými zákroky tým podržel, a pravého beka Pavola Ilka za to, jak po své straně jezdil a snažil se na hřišti něco vytvořit.

S číslem 5 nastupuje v sestavě MFK Pavol Ilko. | Foto: MFK Vyškov/Filip Ježek

„Ano, dopředu mě to táhne, ale vždycky si to musím vyhodnotit. Tedy, že hraju obránce a když vzadu budu chybět, může z toho být problém a to podporování ofenzívy by vyšlo vniveč. Priorita číslo jedna je splnit si to dozadu a to, co pomůžu dopředu, tak to je bonus navíc,“ upozornil slovenský obránce s ujištěním, že by trenérovu pochvalu vyměnil za tříbodový zisk.

Vyškovští jako tým s Duklou většinou tahali za kratší konec. Přitom v týdnu porazili v Bučovicích v přípravném utkání slovenský prvoligový Trenčín 3:1. A hlavně po dobrém výkonu.

„Vlastně jsme se s Duklou vůbec nedostali do té naší hry. Přišlo mi, že jsme byli dost nervózní, bylo tam dost nákopů. Z naší strany takové roztrhané, hra se kouskovala a více jsme posílali balón vzduchem než po zemi. Nepřidal tomu ani hrbolatý terén, ale na to se nejde vymlouvat, ten byl oba týmy stejný. Já ale hodnotím jen ze svého pohledu ze hřiště, musíme se kouknout i na video. Podle mě byla Dukla asi fotbalověji a bohužel zaslouženě brala všechny body,” připustil odchovanec Žiliny.

Fotbalisté Vyškova nezasmečovali. Duklu Praha neporazili ani počtvrté

Proč se po svěžím výkonu proti slovenské první lize za pár dnů dostaví tak trochu fotbalová křeč, nechtěl jako hráč moc rozebírat.

„Kdyby šlo tyto dva zápasy vyměnit, co se týče odvedeného výkonu, určitě bychom to rádi udělali. Bohužel příčinu neznám. Možná to, že minulý týden šlo pouze o přátelák a vždycky musíte vidět proti komu hrajete. Trenčín asi není v úplně optimální formě a naopak, naši hráči, kteří dlouho nehráli, se pořádně namotivovali. A Dukla teď táhne nějakou sérii asi patnácti vyhraných nebo neprohraných zápasů, to o něčem vypovídá,“ udělal tečku za nevydařeným sobotním dopolednem.

Vyškovany v příštím kole čeká další soupeř s postupovými ambicemi. Jedou do Karviné, která je po vítězství v Táboře už předběhla v tabulce.

„My se teď musíme dobře nachystat na Karvinou a pokusit se tam bodovat a v tom lepším případě vyhrát. A pak se zase připravit na další zápas. Je to sice otřepané klišé, právě tak ale musíme fungovat. Jít zápas od zápasu. A hlavně s čistou hlavou. Máme před sebou nějaký cíl a nikomu nepomůže, když jej bude mít pořád před očima nebo v hlavě. Jako, že se teď nic jiného, než postup nebo baráž, nebere. To by mohlo i svazovat, což samozřejmě nechceme,“ upozornil už zkušený devětadvacetiletý fotbalista.