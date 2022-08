„Fofana prošel dánskou ligou, kde hrál stabilně. Ta fotbalovost je na něm vidět, ale sem nepřišel dna post stopera, ale na pozici středového hráče a spíše ofenzivního. Bohužel teď nás tlačí post stopera. Tak jsme ho tam zkusili v ostrých zápasech v přípravě s prvoligovými týmy a působil velmi dobře. Se Štěpánkem nám obrovsky pomáhá v rozehrávce, aby to nemusely být jen nakopávané balóny na útočníky, protože tam teď nemáme vysoké hráče. Je vidět, že si věří, a ten gól je pro něj ta pověstná třešnička na dortu,“ upřesnil kouč úkoly fotbalisty z Pobřeží slonoviny, který si zahrál i za francouzský Dijon.

Kvalitní výkony ale odvedli i ostatní hráči, včetně brankáře Antonína Kinského, kterému Trousil popřál k vychytané nule.

Fotbalisté Vyškova tentokrát odstartovali vítězně. Chrudim skolil Kanakimana

„Za poločasového stavu 2:0 mně bylo jasné, že oni musí hru otevřít a vysunou se dopředu v daleko větším počtu hráčů. Na to jsme kluky upozorňovali a samozřejmě, nebo jak je naším zvykem, hned z prvního jejich nákopu jsme udělali hroznou chybu, když jsme chtěli dát malou domů hlavou gólmanovi a poslali jsme útočníka do samostatného nájezdu. Tam nás Tonda hodně podržel. Jsem rád, že vychytal nulu, protože tam měl dva složité zákroky a vyřešil to fantasticky. Ta jistota v bráně z něj teď doslova čiší,“ upozornil vyškovský lodivod.

Přes všechny ty klady tribuny drnovického stadionu během utkání i po něm nejčastěji skloňovaly jméno dvougólového střelce Bienvenue Kanakimany. A pohříchu tu slávu mohl sklidit ještě větší. Fanoušci označili minimálně dvě tři jeho další šance za vyložené.

„Beny je obrovský rychlostní typ, ale u něho je to hlavně o tom, že se musí zklidnit v té finální fázi, někdy až ve zbrklosti s balónem. Ale jestliže mu to soupeř dovolí a nehraje na něho těsně, jak to bylo dneska, tedy

když ten prostor dostane, tak má předpoklady, aby góly dával. Dnes obě ty situace vyřešil výborně. Paradoxně po tom, co ve čtvrté minutě mohl jít sám na bránu a už tehdy mohl dát první gól. Měl pět metrů náskok a jen tou zbrklostí se o tu výhodu připravil. Proto jsem rád, že potom nezpanikařil a nebyl psychicky dole a hned následně ty dvě další situace vyřešil výborně. Jsem rád, že teď od začátku naplňuje to, co od něj čekáme, tedy připravovat gólové situace a taky je úspěšně zakončovat,“ naznačil kouč spokojenost s fotbalistou z Burundy, který své střelecké schopnosti naznačil už i na podzim loňského roku.

Druhé kolo FORTUNA:NÁRODN LIGY zavede vyškovské fotbalisty v neděli do hlavního města. Od 10.30 hodin se tam utkají se Spartou Praha B.