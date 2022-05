Už před posledním zápasem klub oznámil, že v něm skončí šestice fotbalistů: Pavel Zavadil, Jan Moravec, Damián Bariš, Peter Štepanovský, Adrián Čermák a Lukáš Kryštůfek. Místo nich musí přijít prvoligová kvalita. „Jako zbrojovák mám z postupu velkou radost. Ovšem jak do obranné, tak do záložní řady musí přijít po třech hráčích a ještě jeden útočník. Vidím to minimálně na šest fotbalistů do základní sestavy, nejlépe jich udělat sedm,“ nabádal bývalý prvoligový kouč Zbrojovky či Slovácka Svatopluk Habanec. „Vyhrát jakoukoli soutěž není jednoduché, ale Zbrojovka se musí poučit z chyb minulosti,“ doplnil.

Deník Rovnost se zaměřil na úroveň jednotlivých řad brněnského mužstva.

BRANKÁŘI. Martin Berkovec se už po svém příchodu stal jednoznačnou jedničkou týmu a patří k největším strůjcům postupu. V pondělí prodloužil s klubem smlouvu do roku 2024 s následnou opcí na další rok. „Nebylo nad čím přemýšlet. V Brně jsem spokojený a nemám kam a proč utíkat. A doufám, že ta spokojenost je oboustranná,“ sdělil Berkovec klubovému webu.

V uplynulém druholigovém ročníku nastoupil do čtyřiadvaceti utkání a devětkrát vychytal nulu. „Brankář je velice kvalitní, ale měli by být dva,“ připomněl Jarůšek, československý šampion z roku 1978. Na jaře kryl Berkovcovi záda Jakub Šiman, jemuž vyprší hostování z Plzně. Jiří Floder strávil jaro v Chrudimi, kde se blýskl devíti nulami.

OBRÁNCI. Čím víc stoperů má brněnský klub na startu sezony, tím víc se jich potom prostřídá na marodce. Je to palčivý post, kde Zbrojovce chybí stabilní lídr. Mohl by jím být Jan Štěrba, jenže ani jemu se nevyhýbají zdravotní trable a je otázka, jak se Brno dohodne s Olomoucí, odkud hostuje.

Pak jsou na soupisce ještě Jakub Šural, Jan Hlavica nebo Lukáš Endl. „Jednoznačně minimálně jeden stoper musí přijít. Nesledoval jsem, v jakém vytížení hraje v Plzni třeba Luděk Pernica, který už Zbrojovce pomohl. Takový typ stopera je potřeba. K tomu někdo konstruktivní do zálohy, aby se vytvořila osa Berkovec, stoper, střeďák a Řezníček. To je nejdůležitější,“ poznamenal Habanec, který nyní vede Kuřim v krajském přeboru.

V zimní přestupním termínu Zbrojovka také marně sháněla levonohého obránce.

ZÁLOŽNÍCI. Uprostřed zálohy nemá brněnský klub zkušeného tvůrce hry, režii ofenzivy si nejvíc dělili Adam Fousek, s nímž klub jedná o nové smlouvě, a obletovaný talent Michal Ševčík, o něhož se zajímají největší české kluby. Filip Blecha, který v Brně od zimy hostuje ze Slavie, zůstal po povedeném podzimu ve Vlašimi mírně za očekáváním. „Dnes už špílmachr není taková nutnost, fotbal má vývoj a jde jiným směrem. Výjimkou je Marek Matějovský, který v Mladé Boleslav pořád dokazuje, že je platný,“ řekl devětašedesátiletý Jarůšek. „Chce to ovšem defenzivního hráče, klasickou šestku,“ dodal.

Výrazné posílení potřebuje brněnský celek hlavně na krajích záložní formace. „Dnešní fotbal je založený na rychlých a důrazných krajích, neberu jen záložníky, ale také obránce, ať na pravé, nebo levé straně. Kdo má silné, rychlé a produktivní kraje, hraje dobrý fotbal a dělá body. Kdyby přišel někdo, kdo dokáže tvořit zprostředka, a k němu úderní hráči na krajích, bude to ještě lepší,“ zadoufal bývalý československý reprezentant Jarůšek.

ÚTOČNÍCI. Jestli někdo pochyboval, jak na tom bude Jakub Řezníček po příchodu do Brna, dostal osmnáctigólovou odpověď. Král kanonýrů soutěže se stal nejlepším hráče FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY a těší se na návrat do nejvyšší soutěže. „Brněnské prostředí Kubovi Řezníčkovi vždy sedělo a přeju mu, ať se mu daří i v první lize. Není to útočník, který obejde pět hráčů a dá gól jako Adam Hložek, ale je nepříjemný v šestnáctce. Umí si najít prostor, dostat se do šancí a proměnit je. Potřebuje však, aby pro něj ostatní hráči pracovali a nachystali mu to. Odmění se tím, že bude dávat góly. Brno má opravdu výhodu, že má někoho, kdo umí zakončovat,“ vyzdvihl přínos brněnského kapitána Jarůšek.

Řezníčka vepředu nejčastěji doplňuje Jakub Přichystal, případně Jan Hladík. „Kuba Přichystal už je stabilní hráč, ostatní se musejí o místo v sestavě poprat,“ uvedl Habanec.

TRENÉR. Richard Dostálek byl po minulé neúspěšné sezoně označován z jednoho z viníku sestupu. Teď ho fanoušci oslavují za strůjce postupu. „Ne vždy byly zápasy na pohled nadprůměrné, ale hlavně bodově úspěšné, což rozhoduje. Ríšovi patří velký dík, že dokázal postavit tak úspěšné mužstvo, které postoupilo s velkým bodovým rozdílem. Jsem přesvědčený, že mu vedení pomůže a přivede nějaké hráče, třeba i na hostování. Musí nejen rozšířit kádr, ale hlavně zkvalitnit,“ upozornil Jarůšek.