Jaromír Srubek, MFK VyškovZdroj: Deník/ Redakce

„Už po sezoně mně trenér Trousil naznačil, by mě chtěli i na další. Pak jsem šel do přípravy Slovácka a během ní jsme pořád byli kontaktu, ale upeklo se to až po prvním kole. Jsem rád, že jsem tady, ve známém prostředí, se známými kluky. V něčem je Vyškov podobný klub, jako Slovácko. Je tu spíše takové domácí, rodinné prostředí. Ale od doby, kdy jsem přišel poprvé, udělal klub za ten rok obrovský skok, obrovský posun vpřed. Teď se na nás soupeři dívají jinak a už určitě nás nikdo nebude brát za takové outsidery, jak to byl vloni,“ mj. upozornil dvaadvacetiletý fotbalista, který si to vyzkoušel i v Baníku Ostrava.

V loňské sezoně odehrál Srubek za Vyškov dvacet druholigových utkání a tři pohárová.

Překvapivé informace našli vyškovští fandové v mobilech na internetu ke jménu, které se objevilo v základní sestavě proti Táborsku a které málokdo znal. Krajní obránce Jan Kubala hostuje z Baníku Ostrava, kam se vrátil z italského Udine. Bývalý mládežnický reprezentant je o necelé čtyři měsíce starší než Srubek. S fotbalem začínal ve Staříči, odkud přešel do Frýdku-Místku. Tam si ho v roce 2016 vyhlédl Baník a z něj rok nato zamířil do Udine. Do Ostravy se vrátil v roce 2020 a na podzim si vyzkoušel druhou ligu v pražském Vyšehradě. Druholigový restart si odbyl na trávníku v Drnovicích.

Jan Kubala, MFK VyškovZdroj: Deník/ Redakce

„První zápas je vždycky těžký a já jsem tu teprve čtyři dny. To je málo na detailní poznání mužstva přizpůsobení se tomu, co se chce hrát. Člověk dopředu neví, jak se kluci chovají v zápase. Takže ta první půlka asi moc dobrá nebyla, ale vlastně se nedařilo nikomu. Oni hráli hodně agresivně a my jsme s tím měli problémy. Ale věděli jsme, že tak přece nemohou hrát celých devadesát minut a opravdu polevili už ke konci první půlky. Navíc trenér udělal dobré výměny a nakonec jsme vyhráli 3:1. Mě kluci perfektně přijali a v tom zápase mně opravdu moc pomohli. Věřím, že v tom půlročním hostování budu pro mužstvo platným hráčem a co bude potom, to se pak uvidí,“ s úlevou po utkání říkal Kubala.