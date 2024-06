Zklamání na něm bylo vidět obrovské. Jeho svěřencům se ani na druhý pokus nepodařilo vybojovat postup mezi českou fotbalovou elitu. A stejně jako loni se Zlínem k tomu fotbalisté MFK Vyškov neměli daleko. Trenér Jan Kameník tuto kapitolu uzavírá.

Jan Kameník, trenér fotbalistů MFK Vyškov. | Foto: mfkvyskov.cz

„Teď už víme, že budeme hrát II. ligu, že pokračujeme dál v Drnovicích. Naším úkolem je neustále se zlepšit, včetně celé klubové infrastruktury. Tam je velký prostor a myslím si, že teď je před Vyškovem období, které bude hodně zajímavé. Budu doufat, že se všechno bude měnit, protože neustále chceme pracovat lépe a samozřejmě v lepších podmínkách. Přejeme si a máme požadavky na to, aby se to ubíralo tou správnou cestou, tedy co nejvíc směrem k profesionalitě,“ naznačil, že ani druhá neúspěšná baráž o postup do I. ligy zřejmě vysoké cíle a strategii klubu nezmění.

Hodnocení sezony a rozbor příčin porážek s Karvinou budou samozřejmě na pořadu příštích dnů, ale kouč upozornil, že především jako navod, nebo jakési poučení pro další práci.

„Karviná byla v baráži o dva góly lepší. V obou zápasech vstřelila branku a byla v tomto »detailu« nad námi. I my jsme měli šance, ale střelecky jsme se neprosadili. Obě utkání probíhala v nasazení, s celou řadou emocí i dobrých fotbalových momentů, nicméně kvalita v ofenzivní fázi na posledních třiceti metrech mluvila pro soupeře. Ani letos se nepodařilo žádnému z druholigových účastníků postoupit přes baráž. Rozdíl mezi soutěžemi tak musí být patrný. Vstoupili jsme do toho s vervou a myslím si, že jsme místy dostali Karvinou pod tlak. Bohužel, někdy při nás nestálo ani štěstí, takže z celé řady důvodů to je tak, jak to je,“ mj. v pozápasovém hodnocení konstatoval vyškovský lodivod.

Je pravda, že jeho tým nevstupoval do baráže v úplné pohodě. V posledních pěti kolech uhrál jediný bod doma s Líšní (0:0) a pokud tedy měla Karviná výhodu druhého utkání na svém stadionu, tak jistě brala v potaz, že Vyškov na jaře vyhrál venku jediné utkání (v Prostějově 1:0), šest ostatních venkovních duelů prohrál.

„Sportovní forma určitě na naší straně nebyla, to je realita. Anebo možná spíš výsledky, já si myslím, že i v těch posledních zápasech jsme podávali relativně dobré výkony. Jaro úspěšné nebylo, to jasné, ale v kontextu celé sezony je to jednoznačné úspěšný rok. Podívejte se, jaké týmy jsme dostali pod sebe. Podruhé za sebou jsme v baráži, což se ještě nikomu z druhé ligy nepodařilo. Určitě několik klubů, které skončily za námi, by chtělo být na naší pozici,“ zdůraznil Kameník.

Ten dal svým svěřencům nyní dva týdny volna a po nich už se začne formovat tým pro čtvrtou druholigovou sezonu. Pokud kouč naznačil, že počítá s tím, že klub svoji strategii nezmění, tak tedy i s faktem, že zase bude pracovat s hodně obměněným kádrem. Některým hráčům končí kontrakty a je pravděpodobné, že za ně přijdou jiní.

„Teď samozřejmě nic konkrétního není a uvidíme, co bude dál. Každopádně na přípravu mužstva máme velmi krátkou dobu. Variant je víc a zatím i celá řada otázek, které v tuto chvíli nemají odpovědi. Ale musíme se samozřejmě připravit co nejlépe a já věřím, že můžeme navázat na to, co se tady dokázalo a síla mužstva že bude zase velká. A myslím, že to jaro nám k tomu určitě poskytlo nějaký návod,“ naznačil vyškovský lodivod.