Dělbu bodů v nedělním utkání 11. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY Varnsdorf – Vyškov přijali trenéři Miroslav Holeňák a Jan Kameník tak trochu s rozpaky. Z jejich pozápasového hodnocení lze odvodit, že remízu považují zisk a zároveň i ztrátu. Jednoho vítěze ovšem velmi důležitý souboj má jednoznačně. Domácího kapitána Pavla Rudnytskyyho!

Varnsdorf - Vyškov 1:1 (0:0). | Foto: Tomáš Secký

V patnácté minutě za stavu 0:0 obešel vyškovského Checka Souarého a dostal se do velkého vápna. Periferně ale viděl, že hostující hráč zůstal ležet na zemi a akci zastavil a zakopl míč do autu. Umožnil rychlé ošetření hráče Vyškova. Soupeřovo skvělé gesto v duchu fair play vedení vyškovského lídra druhé ligy veřejně oceňuje.

„Velmi si vážíme počínání domácího matadora, který místo postupu do vyložené brankové příležitosti prokázal duch fair play a odkopl míč do zámezí. Jsme si vědomi, že chování Rudnytskyyho není v dnešní společnosti a v dnešním fotbale samozřejmostí, a o to více si vážíme jeho činu. A touto formou vzkazujeme velké poděkování za celý klub MFK Vyškov,“ vydalo své vyjádření v oficiálním komuniké.

Domácí kouč Holeňák připustil, že pád hostujícího hráče původně moc nezaznamenal a v prvotní reakci že se jednání svého hráče podivil. Po obeznámení se s akcí plně „podepsal“ názor trenéra Vyškovanů Kameníka.

„Musím tomu hráči poděkovat, protože je to gesto, které je na fotbale potřeba vidět častěji a já bych si přál, abychom ho častěji vídali. Fotbal za poslední dobu občas dostane nějakou tu facku a myslím si, že tohle jedna z možností, jak mu vrátit tu správnou tvář. Tedy, že je pro všechny fér a že může přitáhnout širokou veřejnost, i rodiny s dětmi. Je jen dobře, že tohle vidí mladí hráči. Já si myslím, že je to správná cesta k jejich výchově. Že z nich můžeme vychovat nejen dobré fotbalisty, ale taky správné lidi,“ zdůraznil vyškovský lodivod po utkání.