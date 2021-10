Ilkovým gólem tak vyvrcholil prakticky soustavný vyškovský tlak na branku hostí. Ti mu odolávali i zásluhou reflexivních zákroků svého brankáře Jana Plachého. První vytasil už v úvodní minutě po akci Michala Klesy a dorážce Jaromíra Srubka. V průběhu zápasu se tak strážce branky hostů prezentoval ještě několikrát. A když už byl překonaný, pomohli mu spoluhráči stojící na brankové čáře. Ústecký trenér David Jarolím po utkání připustil, že až tak pasivně jeho tým hrát nechtěl, ale že zřejmě hráčům zůstala v hlavách drtivá porážka od Zbrojovky Brno 1:6 doma v minulém kole.

II. liga - F:NL

10. kolo:

MFK Vyškov

- FK Ústí nad Labem 1:0

Poločas: 0:0. Branka: 80. Ilko. Rozhodčí: Krejsa – Slavíček, Machač. ŽK: Simr – Písačka, Krobot. Diváků: 662.

Vyškov: Šustr – Ilko, Štěpánek, Srubek, Němeček – Klesa, Cabadaj (90. Lahodný), David Jambor, Slaměna (90+3. Kameník), O. Vintr – Macej (61. Simr). Trnér: Jan Trousil.

Ústí n. L.: J. Plachý – Alexandr, Hudec, Brak, Písačka – Emmer (53. Ogiomade), Mechmache (71. Čičovský), Miskovič, Prošek - Gonzalez (53. Jiránek), Krobot (81. Angelozzi). Trenér: David Jarolím.

„Věděli jsme, že Vyškov má v útočné fázi sílu, v posledních čtyřech zápasech dal čtrnáct gólů. Proto jsme chtěli bránit trošičku hlouběji, ale už od začátku utkání jsme měli problémy. Soupeř se dostával do nebezpečných situací a hlavně při standardních situacích jsme jejich hráče moc neuhlídali. Pak jsme to trošku změnili a začali jsme napadat o něco výš a dostali jsme se více do hry. Ale jsem zklamaný z našeho výkonu směrem dopředu. Bylo to bezzubé, chyběla mezihra, poztráceli jsme hodně balónů. Ano byla tam trochu nejistota po tom debaklu s Brnem a je to nějakým způsobem i pochopitelné, ale nikdo si dnes nešel pro balón, všechno jsme to nakopávali, a to záměr rozhodně nebyl. Vyškov vyhrál zaslouženě, my jsme si nevytvořili žádnou šanci,“ sportovně přiznal kouč hostů.

Je až skoro s podivem, že obrana hostů odolávala až tak dlouho. Na tom, že nakonec padla má podíl i Trousilovo vydařené střídání. Po dlouhodobém zranění poprvé od začátku hrajícího Michala Maceje, mimochodem dostal se dvou gólových šancí, vystřídal „žolík“ Pavel Simr. A najednou těch problémů v obraně hostů bylo ještě víc.

„Pavel umí perfektně podržet balón a umí si najít ten správný prostor. Proto tam šel a potvrdil to trefenou tyčkou, po které padl gól. Tím, jak umí podržet balon a jak je strašně silný v osobních soubojích, tak pracuje pro celý tým. Stopeři si s ním rady nevědí, on je přetlačí a dokáže připravit ty gólové situace,“ ocenil Trousil přínos osmatřicetiletého veterána.

A to navíc měl Simr také větší zdravotní problémy a v Příbrami z tohoto důvodu nebyl ani v nominaci na utkání. Celkově před Ústím nebyli vyškovští trenéři v jednoduché situaci. Z různých důvodů jim chybělo pět hráčů základní sestavy. Především všichni, co v minulých utkáních dávali góly. Bienvenue Kanakimana, Ahmed Fofana a Marek Vintr, dále Dan Jambor a smolař David Krška.

„Celému mužstvu patří dík, dnes tam nebyl žádný slabší článek, který by byl na střídání. Pro mě je tohle vítězství cennější, než když vyhrajete čtyři pět nula. Výhru jsme si jasně zasloužili, byli jsme lepší celý zápas a těší mě, že mužstvo jde nahoru, i když nám chybělo pět hráčů základní sestavy,“ chválil spokojený šéf vyškovské lavičky.

Jmenované střelce zastoupil pravý obránce Ilko, který si do velkého vápna soupeře naběhl ze zadních. Měl štěstí, že si odražený míč našel jeho kopačku, ale dorážky se nepolekal.

„V poločase nám trenér zdůrazňoval, že při těch standardkách, ale i v útocích je nás v koncovce málo. Proto jsem se snažil chodit dopředu. Bohužel nám to tam nepadlo z úvodního tlaku. Ve druhém poločase se hrálo nahoru dolů, ale bylo to hlavně o nás. Brankář Ústí jim zachytal výborně. Troufám si tvrdit, že vychytal tak pět našich tutových šancí. Naštěstí jsme ho nakonec propálili,“ radoval se z vítězství slovenský bek Vyškova.