„S hrou týmu proti Opavě jsem byl velice spokojený. Do dalšího zápasu, teď navíc derby v Líšni, se jde vždycky líp s takovým výsledkem v zádech,“ zdůraznil vyškovský lodivod bezprostředně po utkání se Slezany v Drnovicích, které jeho tým vyhrál jasně 4:1.

II. liga

Dohrávka 16. kola:

SK Líšeň – MFK Vyškov

Úterý 8. března, 14.00 hodin, stadion Kučerova ulice, Brno-Líšeň.

Tabulka:

3. Líšeň 16 8 5 3 27:17 29

10. Vyškov 16 6 2 8 30:26 20

Na podzim: Vyškov - Líšeň 1:1 (0:1), branky: 90. Fofana – 32. Lutonský.

Většinou platí pravidlo, že vítězná sestava se pro další kolo nemění. Ta vyškovská v Líšni asi změn dozná, i když z jejich tábora žádná nová zranění a absence hlášeny nejsou.

„Změny proti základu s Opavou určitě budou. Uvažujeme, že nastoupíme tak, jak jsme v Drnovicích dohrávali. Ale definitivní rozhodnutí padne až před zápasem,“ naznačil Trousil.

Pohodu v týmu pro líšeňskou dohrávku potvrdil i kapitán Vyškovanů Michal Klesa.

„Opava a Líšeň, to je těžký úvod. Takže je důležité, že jsme první krok s Opavou zvládli. Líšeň chce do baráže, ale také měla spoustu změn v sestavě. Ve třetí lize, kdy jsme se s Líšní potkávali pravidelně, i na podzim v druholigové premiéře, jsme ukázali, že se s ní dá hrát vyrovnaně. Nejsme proti ní žádný outsider. Jak se říká, derby nezná favorita, proto tam pojedeme si to s nimi rozdat. Nachystaní budeme dobře a věřím, že nějaký bod přivezeme,“ plánuje jeden z nejlepších aktérů jarní premiéry Vyškova proti Slezanům.