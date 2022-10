Souboj aktuálně druhého a třetího týmu tabulky byl tak trochu jako na houpačce. Úvod jednoznačně patřil hostům. Na hrotu jejich útoku se překvapivě objevil Jaromír Srubek a právě on se dostal do největších příležitostí úvodu zápasu.

„Měli jsme velice dobrý první poločas. Trošku jsem se bál, co předvedeme potom těžkém zápase v Jablonci, ale musím říct, že od první minuty to kluci výborné rozběhali. Dobře jsme presovali, dostali jsme se na balón a měli jsme velmi dobré předfinální věci. Vyplynuly z toho tři obrovské šance, které měl všechny Jarda Srubek, bohužel ani jednu nedal. Škoda, že jsme ten tlak a tu herní kvalitu nezúročili v naše poločasové vedení,“ posteskl si trenér Jan Trousil.

II. liga-N:FL

12. kolo:

FK Viagem Příbram

– MFK Vyškov 1:1

Poločas: 0:0. Branky: 47. Zeronik – 64. Dweh. Rozhodčí: Ulrich – Dobrovolný, Šafránková. ŽK: Vokřínek (Př.). Diváků: 490.

Příbram: Melichar – Stropek (39. Jeřábek), Sakala, Fišl – Čejka, Čermák (88. Musil), Perák, Zeronik (73. Osmančík), Vokřínek – Surmaj (73. Anih), Wágner. Trenéři: Tomáš Zápotočný, Marek Nikl.

Vyškov: Kinský – Ilko, Dweh, Matys, Němeček (68. Jambor) – Štěpánek, Cabadaj (68. Oulehla) – Kanakimana, Alégué Elandi (90+1. Klesa), Dao (61. Vintr) – Srubek (61. Moučka). Trenér: Jan Trousil.

Ten pochválil i defenzívu, která pracovala výborně a domácím v podstatě povolila jej jednu příležitost, kterou ale Jakub Zeronik také promarnil.

Ve druhém poločase chtěli hosté pokračovat v kvalitním výkonu, jenže už ve druhé minutě udělali taktickou hrubku, kterou zkušený Zeronik už potrestal. Po jednoduchém nákopu si zaběhl za vyškovskou obranu, míč si mazácky zpracoval na prsou a z jedné vyslal dělovku do tyče a šibenice.

Vedoucí branka na čtvrthodinku zmrazila vyškovský elán a Trousil přiznává, že je rád, že v té době jeho tým neinkasoval podruhé, což by zápas zřejmě rozhodlo.

„Potom jsme po dobře kopnuté standardce a výborném náběhu Sampsona (Sampson Dweh, pozn. reg) a vyrovnali na 1:1 a od té chvíle byl zápas zase vyrovnaný. Ke konci jsme měli dobré možnosti na to, abychom to strhli na svoji stranu. Měli jsme tři rohy a po nich závary, ale bohužel z nich nic nebylo. Ale celkově jsem samozřejmě rád, že potom, co jsme minule předskočili Varnsdorf, nám teď neutekla Příbram,“ netajil spokojenost kouč Vyškovanů.

Remízu nakonec uznal za spravedlivou i domácí tábor.

„Podobně jako ve Vlašimi jsme se těžko dostávali do zápasu a dnes to bylo ještě déle. Až do nějaké dvacáté minuty to nebylo vůbec dobré. Druhou půli jsme začali gólem, a to nás nakoplo. Druhý poločas za mě byl v pořádku, ale dostali jsme gól a ze standardky, což je velká škoda. Ale tak nějak si myslím, že ten bod byl spravedlivý,“ řekl mj. trenér Marek Nikl.