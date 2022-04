Z úvodní aktivity domácí "vytěžili" jen v páté minutě žlutou kartu pro Stefana Vilotiće za faul na Michala Klesu. První náznak šance přišel až v o deset minut později. Přetažený centr Ondřeje Vintra z rohového kopu vrátil Filip Štěpánek přesně na volného Tomáše Cabadaje, ale ten zblízka v nadějné šanci trefil jen obránce. Hosté kontrovali příležitostí ve 23. minutě. Po centru zprava míč doputoval ke Gembickému, ten pálil z otočky, ale přesně do míst, kde byl připraven Kinský.

II. liga – N:FL

23. kolo:

MFK Vyškov – FK Příbram 0:1

Branka: 64. (pen.) T. Pilík. Rozhodčí: Kvítek – Caletka, Novák. ŽK: Matys, Štěpánek – Vilotić, Novotný. Diváků: 511.

Vyškov: Kinský – Ilko (70. Macej), Matys, Štěpánek, Oulehla – Cabadaj (70. Dan Jambor), Ackroyd – Klesa, Moučka (70. M. Sedlák), Němeček (54. Kanakimana) – O. Vintr (30. Lual). Trenér: Jan Trousil.

Příbram: Melichar – Kvída, Halinský, Fišl, Vilotić – Petrák (79. Soldát), M. Čermák (89. Tregler), T. Pilík (79. Vávra), Gembický (69. D. Procházka), Novotný – Wágner. Trenér: Marek Nikl.

Komplikace pro domácí tábor přinesla třicátá minuta, kdy pro zranění musel opustit hřiště nejlepší domácí střelec Ondřej Vintr. S ním odešel i potřebný důraz a domácí si už v celém průběhu vypracovali minimum větších gólových šancí. Do vedení ovšem jít mohli, ale hlavička střídajícího Dani Luala v 55. minutě cíl těsně minula.

„Měli jsme dobrý vstup do zápasu s nějakými pološancemi. Příbram se pak dostala do hry především balóny přes Wágnera. Po tom, co pro karty nemohl hrál Lacík a odešel Vintr, tak se nám útočná hra rozpadla. Navíc nám ve středu pole nám citelně chyběl Lukáš Lahodný, který umí vyvézt balón a rozehrát a hlavně hru přitvrdit,“ potvrdil tentokrát ofenzivní problémy trenér Jan Trousil.

Hosté na tom byli s koncovkou podobně, takže zápas rozhodla penalta nařízená za ruku v domácích obránců, kterého míč trefil ve výskoku. Hlavní rozhodčí Michael Kvítek chvíli váhal, ale nakonec pokutový kop nařídil. Domácí byli chvíli zaskočení, ale pak Trousil poslal na hřiště hned tři nové hráče. Jeho svěřenci pak měli několik šancí na vyrovnání, zejména střídající Bienvenue Kanakimana. Jeho střelu však z brankové čáry vykopl právě Pilík a v další z dobré pozice poslal míč mimo.

„Příbram byla fotbalová. Dobře držela balon. Ve druhém poločase se to příchodem Kanakimany oživilo, ale postupně jsme se znova dostali do režimu, kdy nám ten střed zálohy vypadával. Problémy nám dělal hlavně Wágner, který vyhrával souboje a balóny od něho chodily na naši polovinu. Proto nás dostávali po tlak. Nevím, co se tam stalo při té standardce, ale přišla úplně zbytečná ruka a Pilíkova proměněná penalta. Po ní se obrázek hry změnil, Příbram už se tak nehnala dopředu. Po nasazení tří nových hráčů jsme nějaké příležitosti měli, ale dneska to bylo málo,“ komentoval ztrátu tří bodů vyškovský lodivod.

Příbram tak Vyškovu oplatila podzimní porážku (1:4) a v tabulce se k Vyškovanům dotáhla na jediný bod.