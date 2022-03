Útočník z Burundi na podzim před svým odjezdem na reprezentační sraz nastoupil v devíti druholigových zápasech, sice jen dvakrát odehrál celých devadesát minut, ale stihl dát pět gólů. Bohužel pak mu nastaly problémy s vyřízením víza a do Česka se vrátil až v tomto týdnu.

„Já jsem byl celý týden ve škole na áčkovou licenci, ale samozřejmě jsem byl v kontaktu se svými asistenty. Podle nich se Beny vrátil ve výborném stavu. Určitě půjde na lavičku a dál se uvidí, jestli naskočí do zápasu,“ sdělil trenér Jan Trousil.

II. liga – F:NL

21. kolo:

MFK Vyškov – Viktoria Žižkov

Sobota 2. dubna, 10.15 hodin, stadion v Drnovicích.

Tabulka:

9. Vyškov 19 7 3 9 33:29 24

16. V. Žižkov 19 2 5 12 15:31 11

Na podzim: V. Žižkov - Vyškov 1:4 (0:1), 59. Quintero - 41. Slaměna, 51. Kanakimana, 87. a 89. Simr.

Realizačnímu týmu druholigového nováčka tak přibyla další příjemná starost. Podle informací z klubu se totiž po hodně dlouhé době již zcela vyprázdnila marodka a dnes by se měl k týmu připojit další hráč z Afriky.

„Je to devatenáctiletý stoper a s ním bychom měli nyní k dispozici kádr jednadvaceti fotbalistů,“ sdělil Trousil.

Jeho tým na podzim na Žižkově vyhrál 4:1. Šéf vyškovské lavičky by jistě v odvetě bral podobný výsledek, ale spíš předpokládá těžkou partii.

„Viktorka je sice poslední, ale určitě nesmíme nic podcenit. Nakonec i z jejího tábora jdou hlasy, že si k nám jedou pro tři body a nastartovat záchranářskou sérii. To sebevědomí není neopodstatněné. Viděl jsem několik videí jejich zápasů a oni opravdu hrají dobrý fotbal. Jenže mají problémy s koncovkou, góly dávají hlavně ze standardních situací. To si musíme pohlídat. Věřím, že se to podaří a že si po utkání v kabině jako minule zakřičíme vítězný pokřik,“ plánuje kouč MFK.

Sobotním utkáním Vyškovanům začne anglický týden. V úterý budou dohrávat zápas 20. kola v Prostějově a v neděli nastoupí v Praze proti béčku Sparty.