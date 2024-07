Podle dohody klubů se utkání hrálo na dvakrát šedesát minut s přestávkami po půlhodinách hry. První »poločas« patřil jasně favorizovanému domácímu týmu. Z velké převahy a řady šancí ale vytěžil jen jednogólové vedení. Ve 38. minutě se zleva uvolnil dovnitř pokutového území Toboy a technickým i dost prudkým obloučkem pravačkou do protější šibenice nedal brankáři Borkovi šanci. Hlavně jeho zásluhou prohráli hosté první část jen 0:1. »Zázračný« byl zejména jeho zákrok ve 40. minutě proti tečované střele domácího kapitána Milana Dimuna, kterou reflexivně vytáhl nad břevno.

Hosté dopředu moc aktivní nebyli. Z povedené akce ve 32. minutě ale Tomáš Zajíc skórovat mohl. Jeho křižné střele zprava po zemi chybělo u zadní tyče jen pár centimetrů.

Příprava:

FC DAC Dunajská Streda – MFK Vyškov 1:4

Poločas: 1:0. Branky: 38. Tuboly – 61. Zajíc, 79. Egbri, 92. a 116. Mbonu. ŽK: Ulbrich, Mbonu (oba Vyš.). Diváků: 300. Hráno v tréninkovém centru Dunajské Stredy MOL Football Academy.

Dunajská Streda: Popović – Yapi, Csinger, Kačaraba, Flis – Tuboly, Dimun, Káčer, Vitális – Dolček, Niarchos. Střídali: Kaltsas – Lami, Brunetti, Andzouana, Redzic, Herc, Kaša, Bösze, Záhradník, Almási, Káčer, Jürgens, Fellipe. Tréner: Xisco Muňoz.

Vyškov: Borek – Svoboda, Piško, Vedral, Štěrba – El Azzouzi, Sylla, Ulbrich, Lacík – Schön, Zajíc. Střídali: Hrubý – Kamara, Sekou, Novák, Sciortino, Mbonu, Conde, Antonio, Egbri, Němeček, Nghabo. Trenér: Jan Kameník.

Do druhé šedesátiminutovky vystřídal domácí trenér Španěl Muňoz kompletní jedenáctku. Jeho protějšek Jan Kameník sestavu jen obměnil a nové hráče pak vysílal na trávník postupně. Třeba brankář Martin Hrubý vystřídal Borka až do poslední čtvrtiny. Změny v sestavách výrazně změnily celý obrázek hry. Vyškov viditelně vsadil na útočnou kartu, a také velmi rychle vyrovnal. Střelu Mbony domácí brankář Kaltsas jen tečoval na tyč a zprava dobíhající Zajíc tentokrát už mohl míč pohodlně zavěsit do domácí sítě. Herní převahu pak přetavil ve vedení pohyblivý Egbri technickou zakroucenou střelou přes obránce do šibenice. Základní hrací dobu tak hosté vyhráli 2:1.

V »prodloužení« využil Nbonu ideální kolmou průnikovku a samostatný náběh na brankáře bezpečně zak ončil třetím gólem. Domácí sice hru opticky vyrovnali, ale tečku za vydařeným zápasem udělal čtvrtý gól hostů. Střelecky naladěný Egbri otřel svoji střelu o záda Nbona a Kaltsas neměl šanci zasáhnout.

Pro poslední zápas před startem II. ligy, která nese nový název Chance Národní Liga si Vyškov pozval další slovenský tým, tentokrát druholigový MŠK Povážská Bystrica. Hrát se bude v sobotu 13. července v 17.00 hodin.