Tři body Slezané zřejmě brali zaslouženě. V delších pasážích zápasu byli aktivnější, Jiří Borek měl určitě víc práce než jeho protějšek Matouš Babka. Hostům opět dlouho trvalo než našli jakýs takýs herní styl. Staronovým problémem bylo i založit překvapivou útočnou akci a následně dostat se do gólové šance. Výkon připomínal ty ze začátku sezony, kdy rozdávali body remízami. Tentokrát to nestačilo ani na ni.

„Utkání jsme ztratili v prvních pětadvaceti, třiceti minutách, kdy nám vůbec nefungovala souhra. Navíc jsme si nepohlídali jednu situaci, ze které domácí vstřelili gól. Pak jsme změnili rozestavení, přešli jsme do trojkové obrany a začali jsme více hrát. Vytvořili jsme si dvě vyložené brankové příležitosti, které jsme ale neproměnili. Ve druhé půli se hra vyrovnala, myslím, že jsme byli i více na balonu, ale těžko jsme se dostávali do boxu a nebyli jsme efektivní,” komentoval pro portál ChNL první letošní porážku trenér Vyškovanů Jan Kameník.

Ty dvě největší šance přišly na samém konci prvního poločasu a vyrovnání by jistě »dějiny« utkání výrazně změnilo. Nejprve po Piškově dlouhém autu míč propadl ve vápně až k Abdoulaye Syllovi a jeho stylové nůžky jen těsně minuly pravou tyčku Babkovy branky. O minutu později byla příležitost Filipa Zajíce větší. Přesněji mohla být větší, pokud by mu míč při zpracování centru na malém vápně neodskočil. Takto už trochu na dlouhou nohu vystřelil nepřesně.

Jak upozornil kouč Vyškova, ve druhém poločase byla hra vyrovnaná. Domácí spíše bránili těsný náskok a chtěli hrozit především z rychlých brejků. Do zakončení se ale dostávali jen sporadicky a mámo nebezpečně, což bohužel platilo to i o »vyšších otáčkách« Vyškovanů.

„Do zápasu jsme vstoupili nervózně, nelepilo nám to. Dostali jsme se do hry tak po patnácti minutách, šli jsme do vedení, ale ke konci poločasu jsme si koledovali. Věděl jsem, že Vyškov bude hodně nebezpečný ze standardek, pořád to hodně smrdělo, ale kluci soupeře uskákali. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě,“ radoval se z tříbodového zisku domácí kouč Tomáš Zápotočný.

Vyškovský lodivod se správně snažil změnit vývoj střídáním. V samotném závěru, kdy tlak hostů evidentně narůstal, stáhl obránce Čelůstku a nasadil ofenzivního Barnabáše Lacíka. Ten se ale »proslavil« negativně. Po dvou minutách už mířil do šaten. Při prvním kontaktu s míčem a soupeřem možná až tak tvrdě nefauloval, ale odpískání nedovoleného zákroku měl ustát. Zbytečný komentář rozhodčí ocenil žlutou kartou a následné Lacíkovo vzteklé mrštění míčem o zem arbitr ani jinak, než opět žlutě, vyhodnotit nemohl. Za prodlevy se pak nastavovalo sedm minut, ale přestávka při tahanicích kolem vyloučení a oslabení vyškovský nápor otupily a Opava si v přesilovce hubené vítězství zkušeně pohlídala.

Následující týden bude MFK v akci už v úterý. V prvním kole MOL Cupu nastoupí v Olomouci-Holicích proti HFK. O druholigové body bude opět hrát až následující pondělí, kdy v Drnovicích v televizním k utkání přivítá v prestižním derby Zbrojovku Brno.