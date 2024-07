V Drnovicích domácí Vyškov ty pozitivní prvky předvedl v prvním poločase, Prostějov hlavně v první a poslední desetiminutovce. Ze začátku se tým Jana Kameníka sice rozjížděl trochu pomaleji, ale pak to stálo za to. Do přestávky hosty sevřel a z několika gólových šancí určitě mohl zápas v předstihu rozhodnout.

„Vytvořili jsme si pět šancí, ze kterých jsme mohli skórovat, ale scházela nám tam přesnost a možná i trošku důraz,“ konstatoval kouč Vyškovanů.

V koncovce první půle byl tlak jeho mužstva místy až drtivý, ale platí to, co trenér řekl, finálové fázi něco chybělo.

Nejbližší program MFK Vyškov

Pátek 26. 7. / 18.00 Jihlava – MFK

Středa 31. 7. /17.00 MFK – Vlašim

Neděle 4. 8. / 10.15 B. Ostrava B – MFK

Stejně jako na začátku zápasu vstoupili hosté i do druhého poločasu dobře. Domácí tým zase moc na dostřel své branky nepouštěli a tentokrát jim to s jedinou výjimkou vydrželo celých pětačtyřicet minut.

„Hrajete proti soupeři, který také má svoji kvalitu a samozřejmě může na herní věci zareagovat. Ta okýnka tam potom neotvírali, neměli jsme kam sběhnout a víceméně jsme nedostali balóny za jejich obranu. Takže to určitě nebylo o kondici, ale o reakci soupeře a nějaké naše, řekl bych, neschopnosti otevřít si ten prostor, dát balón za obranu a prostě si vytvořit víc příležitostí, což se nám dařilo v první půlce,“ přiznal Kameník.

Prostějov se loni zachraňoval a obměnou kádru chtěl zajistit, aby se podobná situace neopakovala. Výkon naznačil, že trenér Radim Kučera povolal správné muže a našel správný herní »recept«.

„Viděl jsem tři zápasy Vyškova a musím říct, že šlo vidět, že ta odměna se musí sehrávat a musí si to sedat. Ale v podstatě to platí i po nás, i když ty změny nebyly tak velké. Takže jsme chtěli využít situace a z Vyškova přivézt nějaké body. V závěru jsme měli dvě gólové šance, které to mohly zajistit. Já bych, nebo my bychom samozřejmě byli rádi, ale asi by to bylo nespravedlivé. Celkově to na můj vkus bylo takové upracované. Z obou stran sice poctivý fotbal, ale asi pro oko diváka nic moc. Na druhou stranu si myslím, že takticky zvládnuté a i těch střeleckých pokusů měly oba týmy dost, jenže většina minula branky. Do začátku sezony, kdy hrajeme dva zápasy venku, je určitě bod pro nás povzbuzující a nula vzadu taky,“ netajil po utkání spokojenost někdejší kapitán prvoligové Sigmy Olomouc, který v březnu oslavil padesátiny.

Takže čas hledání pro oba šéfy střídaček samozřejmě pokračuje. Oba potvrdili, že v širších kádrech mají ještě »okénka« pro příchod nových tváří. A že tihle hráči už nebudou zkoušeni, ale přijdou na hotoví borci na rozšíření konkurence. V tomto směru měl Kameník před premiérou trochu svázané ruce. V přípravných zápasech se uvedli útočník Zakaria El Azouri, Nizozemec s marockým občanstvím, který prošel mládežnickou základnou Ajaxu Amsterodam, a ofenzivní kraj zálohy Terrel Egbri, jenž odehrál celou dosavadní kariéru v Anglii. Vyřízení formalit jejich pobytu a registrace se bohužel zasekly mimo klub a Českou republiku.

„To je otázka smluv a právních věcí, tyhle komplikace při příchodech zahraničních hráčů prostě můžou nastat. Samozřejmě máme tam minimálně dva posty, které bychom chtěli zdvojit - doplnit, možná to bude i do základu. Vždycky je samozřejmě snaha přivézt co nejlepšího hráče a vytvořit správnou konkurenci. Na tom teď musíme intenzivně pracovat, protože sezona běží v rychlém sledu. Hrajeme v pátek a pak ve středu a o následujícím víkendu. Takže čím dříve budeme ty hráče mít, tím lépe pro nás,“ naznačil Kameník.