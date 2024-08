Tedy nic překvapivého. Dokonce se potvrdilo i to, co mnozí fandové i odborníci proklamovali Vyškovu před startem soutěže. To znemená, že sladit prakticky nový tým nemusí být jednoduché a může to chvíli trvat. Kontrast pohybu vyškovských hráčů na trávníku s evidentně sehraným soupeřem, který o sobě, jak se říká veděl, byl zcela markantní.

close info Zdroj: Michal Málek zoom_in Jan Kameník.Remíza se tentokrát »urodila« bez dramatické koncovky, která rámovala obě utkání v minulé sezoně. Tehdy Vyškovští srovnávali ve Vlašimi na 1:1 ve čtvrté minutě nastavení, doma v poslední minutě dokonce z 0:2. Středeční plichta dostala konečnou podobu už na začátku druhého poločasu.

Nerozhodné výsledky provázejí vyškovský tým celým úvodem nové sezony. Po Prostějovu doma (0:0) a Jihlavě venku (1:1) byl už třetí. Zatímco první dva bral trenér Jan Kameník spíše jako bodovou ztrátu, tentokrát po zápase sdělil, že je to spíše zisk. Proti Hanákům i na Vysočině si jeho mužstvo vypracovalo dost gólových šancí na to, aby mohlo slavit vítězství. Ale hlavně předvedlo pasáže, kterým jeho fandové mohli zatleskat.

„V první půli jsme se prezentovali takovým fotbalem, jaký bychom chtěli hrát a myslím si, že jsme to utkání měli relativně pod kontrolou. Drželi jsme míč a vytvářeli jsme si šance, dobře jsme si otevírali prostory,“ řekl mj. po utkání v Jihlavě.

Ve středu ale hra jeho týmu dala spíše vzpomenout na jarní nevýrazné výkony. Dalo se to vycítit i z Kameníkova pozápasového hodnocení.

„Měli jsme dobrý vstup do utkání, kde jsme si pomohli standardní situací a vedli 1:0. Potom tam byla pasáž, kdy iniciativu převzali hosté a byli více na balónu. Ale i my jsme tam měli nějaké dobré věci. Poločas skončil 1:0, byť ta optická převaha byla na jejich straně. Vstup do druhé půlky velmi špatný. Úplně jsme ztratili koncentraci při jedné standardce a inkasovali jsme na 1:1. Pak byla zase iniciativa víc na straně soupeře, který byl víc na míči a my jsme se do toho nemohli dostat. Moc jsme se pohybovali bez balónu a potom, když jej konečně získáte, tak ho musíte udržet, a to se nám dneska nedařilo. Lehce jsme ty balóny ztráceli, byli jsme pomalí. Prakticky jsme je moc nehrozili. Takže více se potom rozjel soupeř a my jsme tam už měli jen nějaké sporadické akce, jenže jsme je zase nedotáhli do konce,“ řekl mj. vyškovský lodivod.

Přitom v základní sestavě provedl oproti vydařenému utkání v Jihlavě jedinou změnu. Nemocného Jana Štěrbu nahradil Tomáš Čelůstka, pro kterého to byla v základu vyškovská premiéra. Postupně pak kouč měnil i další hráče. V přestávce stáhl z hrotu Tomáš Zajíce, kterého nahradil Daniel Mbonu. V 63. minutě dokonce vyběhla na trávník hned nová trojice. Za Patrika Schöna, Toma Ulbricha a Sekou Djanboua přišli Zakaria El Azzouzi, Barnabáš Lacík a Marcel Novák. Střídání ale změny v dění na hřišti nepřineslo.

„Ano, od hráčů, kteří tam naskakovali jsme čekali trochu víc. Na druhou stranu si myslím, že dnes v rámci výkonu celého týmu bychom tam těžko hledali hráče, který vyčníval nad ostatními. Dneska jsme prostě neměli svůj den. Taková je realita. Až na pár výjimek nepodali hráči svůj standard. Už jsem to říkal. Potřebujeme být přesnější v kombinaci, abychom míče dostali tam, kam potřebujeme. Nesmíme tak lehce ztrácet balóny a především je potřeba zlepšit proměňování vyložených šanci, do kterých se dostávat dovedeme. Prostě musíme být efektivnější v koncovce, kde víc zatlačíme a potřebujeme tam i větší sebevědomí,“ naznačil kouč MFK na co aktuálně asi bude »tlačit«.

První příležitost »prodat« to na trávníku budou jeho svěřenci mít už v neděli, kdy ve čtvrtém kole Chance Národní Ligy nastoupí v Ostravě proti Baníku B. Na vítkovickém stadionu bude mít utkání výkop v 10.15 hodin.