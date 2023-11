Bezbranková remíza fotbalistů Vyškova v Líšni je z prvního místa ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE nesesadila. Jejich největší konkurent Dukla Praha totiž doma stejným výsledkem ztratila dva body s Táborskem. A na druhé příčce je o bod zpět. Z pozápasových vyjádření nejen trenéra Vyškovanů Jana Kameníka vyplývá, že vyškovský tábor líšeňskou plichtu za ztrátu nepovažuje.

Obránce MFK Vyškov Pavol Ilko. | Foto: MFK Vyškov/Filip Ježek

Ve svém hodnocení to Kameník naznačil mj. tím, když připustil, že s Líšní nechtěl hrát na úplně velké riziko. Líšeň je sice spolu s nováčkem z Kroměříže aktuálně nejhorším střílejícím mužstvem (jen 16 branek), ale zato doma umí hrát na výsledek 1:0. Vyškovská opatrnost byla tedy na místě a výsledek 0:0 je tak trochu zákonitý.

„Byl to takový typický zápas s Líšní, tedy o jednom gólu, nebo taky o žádném, když to tam nikomu nepadne. V minulé sezoně jsme tu hráli s víceméně podobným průběhem. Líšeň ke konci udělala jednu chybu, byla z toho penalta a my jsme po ní vyhráli 1:0. Dnes takovou chybu, nějakou tu hrubku, neudělali a pokud jsme tam měli nějaké šance, tak jsme z nich bohužel domácí nepotrestali. Tedy bohužel z naší strany, ale i bohudík, protože zase ty naše chyby nepotrestala ani Líšeň,“ v podstatě potvrdil dodrženou taktiku krajní obránce MFK Pavol Ilko.

Po remíze Dukly tak Vyškov půjde do závěrečného zápasu podzimu právě s Pražany z vedoucí pozice. Už po Líšni bylo znát, že myšlenky výrazně ofenzivního beka Ilka jsou už o týden dál, že se už upírají k vzájemnému utkání s Pražany, které bude v sobotu dopoledne Drnovicích klasickým vyvrcholením roku.

„Když počítám i pohár, tak po našich dvou prohrách a remíze nemáme nějakou výsledkovou šňůru, která by nás pasovala do role favorita. Na druhou stranu to pro nás může být výhoda, abychom se semkli a ukázali všem, že to není náhoda, že jsme na prvním místě. A rozhodně budeme chtít udržet první místo a nejraději vítězstvím. Je rozdíl přezimovat první nebo druhý. Vedení je dobré i z hlediska celé zimní přípravy. Když jste na prvním místě, je to o hodně příjemnější a samozřejmě veliká motivace a určitě lépe berete tu tvrdou zimní dřinu,“ zdůraznil slovenský obránce Vyškova.