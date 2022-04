II. liga - F:NL

21. kolo:

MFK Vyškov –

FC Viktoria Žižkov 2:1

Poločas: 1:1. Branky: 17. Lacík, 86. vlastní (Soungole) – 32. V. Novák. Rozhodčí: Berka – Šimáček, M. Novák. ŽK: Srubek, O. Vintr, Ackroyd – 74. Bazal. Diváků: 390.

Vyškov: Kinský – Oulehla, Srubek (11. Harušťák), Štěpánek, Ilko – Cabadaj (54. Lahodný), Ackroyd (81. Thon) – Lacík (81. Macej), Moučka, Klesa (54. Kanakimana) – O. Vintr. Trenér: Jan Trousil.

Žižkov: Halouska – Bazal, Š. Gabriel, Sakala, Březina (87. Aggoun) – Kopičár (87. Jančura), Soungole – V. Novák (75. Batioja), Sixta (61. Reteno Elekana), Osmančík (61. Voltr) – Vandas. Trenér: Martin Půlpit.

Obrázek hry pozměnila až vedoucí branka domácích. Centr z pravé strany na zadní tyč obránce David Březina špatným zpracováním přihrál k Barnabáši Lacíkovi, který nekompromisně poslal míč pod břevno.

„Klesiňo (Michal Klesa, pozn. red.) to poslal zprava. Já jsem byl za svým obráncem a ten mi to defakto ťukl. Ode mě se balón sice odrazil, ale stihl jsem to poslat pod víko,“ popsal Lacík svoji premiérovou branku ve vyškovském dresu ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE.

„Oni byli chvíli lepší co se týče držení míče a pohybu, ale nedostávali se moc do šancí. Po Lacíkově gólu jsme převzali iniciativu a měli jsme tam velmi dobré akce přes Ondru Vintra a byly tam závary, při kterých jsme mohli odskočit na 2:0,“ popsal tuto pasáž Trousil.

Místo navýšení vedení ale přišlo vyrovnání, když hostům vyšla parádní kombinace uvnitř velkého vápna, kterou přesnou střelou po zemi k tyči zakončil Vojtěch Novák. A v závěru půle mohli Viktoriáni dokonce vést. Zajímavý centr si našel Bensone Sakala, ale v dobré pozici mířil o kousek vedle branky Kinského.

Do druhého poločasu si domácí přinesli na trávník více aktivity i zdravé agresivity. Do nadějné pozice si po centru z pravé strany naběhl Ondřej Vintr, ale k zakončení se nedostal. O minutu později dobrou střelu Michala Klesy zablokoval obránce. Hosté už tak pohybliví směrem dopředu nebyli, nad čímž jejich trenér Martin Pulpit po zápase nechápavě kroutil hlavou.

„O průběhu a výsledku utkání rozhodla ta naše první individuální chyba při nepokrytí centru ze strany. Soupeř se dostal do vedení a myslím si, že do té doby byla hra vyrovnaná. Záhy jsme po krásné akci vyrovnali. Druhý poločas se mně zdálo, že naše defenzíva jde málo nahoru. V některých chvílích jsme byli moc roztažení a pak jsme byli nepochopitelně potrestáni vlastním gólem,“ ulevil si kouč, který se na Žižkov přesunul z Blanska.

Hře Vyškova prospělo zařazení Lukáš Lahodného, který opanoval střed hřiště. Nakonec to byl on, kdo zařídil vítěznou branku. Po závaru před brankou Žižkova se dostal k odraženému míči a jeho prudkou střelu nešťastně tečoval Daniel Soungole do protipohybu svého brankáře Pavla Halousky. Zároveň s Lahodným přišel na hřiště i podzimní kanonýr mužstva Bienvenue Kanakimana, ale téměř půlroční herní výpadek byl zejména na jeho přihrávkách znát.

„Pro nás moc důležitý zápas. Síla Viktorky se potvrdila. Ve druhém poločase ale Žižkov trochu cukl níž, což pro nás bylo dobře, nedostávali se už tolik do ofenzívy. Navíc Harušťák se Štěpánkem začali zvládat vše už před naším velkým vápnem a prakticky do ničeho jsme je nepustili. A ten přínos Lukáše Lahodného byl mimořádný. On teď má fazonu, veškeré balóny si bere dopředu. Začali jsme mít víc situací před jejich pokutovým územím, včetně standardek. Ale stejně to pro mě byl remízový zápas, ale za tu aktivitu jsme byli odměněni vítězným gólem. Samozřejmě šťastným, ale to k tomu patří,“ radoval se Trousil ze zisku veledůležitých tří bodů.