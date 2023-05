Sobotní vítězný druholigový zápas fotbalistů MFK Vyškov ve Vlašimi sledoval jen ze střídačky. Přestože je po zranění a nemoci již zcela v pořádku, přesto že mohl mít mimořádnou motivaci. Přesně v tento den totiž měl 40. narozeniny. Na trávník se sice nedostal, ale ubezpečuje, že slavil fotbalem. „Jasně a hlavně výhrou,“ usmívá se kapitán Vyškovanů Michal Klesa.

Michal Klesa, kapitán fotbalistů MFK Vyškov oslavil čtyřicítku. | Foto: MFK Vyškov/Filip Ježek

Jak tedy proběhly oslavy?

Celý den jsem byl ve Vlašimi, takže to fakt byly fotbalové oslavy. Takže jsem rád, že jsem to oslavil výhrou a po cestě zpět jsem si dal jedno pivko. Druhý den jsem byl s přítelkyní na obědě, a to je tak asi všechno. Ale nějaké větší oslavy určitě nechám až po sezóně, teď na to není moc prostor.

Netáhlo vás to právě v souvislosti ve čtyřicítkou na trávník? A jak jste na tom vlastně aktuálně zdravotně?

Tak napřed to zdraví. Teď jsem úplně v pořádku. Měl jsem trhlinu ve svalu, kterou jsem si přivodil v přátelském zápase s Trenčínem v reprezentační pauze. Pak jsem se dal dohromady a už jsem byl vlastně i ve Varnsdorfu. Jenže v šatně si zařádila nějaká viróza a já jsem se druhý den probudil a nemohl jsem vůbec mluvit a polykat. Takže jsem měl na týden antibiotika. Proto jsem ještě vynechal domácí zápas s Příbramí. Od pondělí už jsem normálně trénoval, takže ve Vlašimi jsem už byl stoprocentně připravený jako náhradník. A jestli mě mrzí, že jsem nenastoupil. Každý fotbalista chce na trávník, ale je věcí trenéra, koho si vybere. To já stoprocentně respektuju.

MICHAL KLESA

Nar.: 13. května 1983 v Praze

Zápasy / góly v I. lize: 177 / 18

Zápasy / góly ve Vyškově (MSFL a II. liga): 70 / 11

Profi kluby: Bohemians Praha, 1. FK Příbram, Zenit Čáslav, SK Dynamo České Budějovice, MFK Vyškov

Takže jste fit, ale jak vlastně se celkově proti fotbalista cítí, nebo prožívá tu čtyřicítku?

Především je pravda, že letos jsem toho moc nenahrál, takže se cítím docela svěže. (úsměv) Ale vážně, jasně vnímám kolik roků mně je a jakým směrem se fotbal ubírá. Že přednost dostávají mladší a rychlejší hráči. To fakt plně respektuju. Jinak se opravdu cítím v pohodě. V zimě jsem odmakal celou přípravu. A třeba když jsme měli nějaký běžecký test na dva kilometry, tak jsem měl sedmý nejlepší čas. Vlastně celou tu moji kariéru jsem nebyl líný na krok, nebyl jsem líný makat, a proto se možná držím až do teď. Trénuji všechno naplno, abych byl připravený naskočit do zápasu. Nikdy nic nechci za zásluhy! (důrazně) Ale jo, samozřejmě, všechno už to bolí víc … (úsměv)

Ve Vyškově jste si možná až nečekaně prodloužil profesionální kariéru. Vlastně jste už jednou její konec oznámil. Kdyby vám tehdy někdo řekl, že ve čtyřiceti letech budete hrát o postup do první ligy, co byste mu odpověděl?

To bylo v Českých Budějovicích. Měl jsem sice po plastice zkříženého vazu, ale ještě slušný rok a půl jsem tam odehrál. Pak jsem se dobrovolně rozhodl, že s tím velkým fotbalem skončím. No a kdyby mně tehdy někdo řekl, že ještě budu hrát postup do I. ligy, tak bych se mu asi vysmál. Určitě mě v tu dobu vůbec nenapadlo, že ve čtyřiceti budu kopat ve Vyškově, hrát tu dokonce druhou ligu a ve finále bojovat o první. Je to fakt takový dost neuvěřitelný příběh.

Když jste byl v nejproduktivnějším fotbalovém věku, co jste věděl o Vyškově?

Přiznávám, se že vůbec nic. Nebo přesněji, Vyškov jsem jen tak letmo registroval, že je to nějaké město po cestě na Moravu, kdy jsme třeba hráli ve Zlíně nebo v Hradišti. Že tady je sjezd z dálnice. A že bych věděl, jaká fotbalová soutěž se tady hraje, to vůbec ne! To až později, kdy jsem si našel přítelkyni z Vyškova, tak jsem zaregistroval, co hrají a hlavně, že tady trénuje Honza Trousil, se kterým jsem se znal už od svých nějakých devatenácti dvaceti let. No a vidíte, ve finále to dopadlo tak, že jsem se sem přestěhoval a už jsem tady přes čtyři roky.

Takže plánuje ve Vyškově zakotvit natrvalo? Jaké jsou vůbec vaše představy o další vaší fotbalové či životní kariéře?

Tohle zatím nějak neřeším. Určitě se to bude odvíjet od toho, co bude po skončení této sezony. Tedy v létě. Mně tu v létě končí smlouva a zatím netuším, co bude dál. Jestli třeba bude ještě zájem o mé služby tady z klubu. Ale ve městě určitě ještě nějakou dobu pobudu. Jak jsem naznačil, mám tu přítelkyni a takový ten svůj nový život. Druhou stranou mince samozřejmě je, že mám v Praze děti. Tohle musím brát v potaz hodně vážně. Vidím je málo a na úkor fotbalu. Je to fakt na to, sednout si na to doma s přítelkyní a všechno probrat. A teď už určitě není fotbal až tak podstatná položka, na stole určitě budou i jiné moc důležité věci…

Bilancovat tedy ještě nechcete, ale přece jen u tak kulatého výročí a při té fotbalové dlouhověkosti se určitá nostalgie nabízí. Vytanuly vám na mysli některé mimořádné mezníky vaší kariéry. Jako třeba první prvoligový start, nebo první prvoligový gól?

Tak tedy stručně. Jsem odchovanec Bohemky. Tam jsem za dospělé začal ve druhé lize, kde mně dal šanci trenér Dušan Uhrin mladší. Vlastně po dvou letech po dorostu, kdy jsem se různě potuloval po hostováních. On mě vrátil do Bohemky a po půl roce už jsem odcházel do Příbrami. Abych pravdu řekl, tak si fakt nepamatuju proti komu jsem hrál první prvoligový zápas. Ale muselo to být za Příbram hned někdy brzy na jaře, protože jsem tam odešel zimě. Ale první ligový gól, ten pořád vidím přesně. Dal jsem jej Zlínu a byl vítězný. A hlavně takový, jak to říct, vtipný? Kuriózní? To se ještě tak zvaný míč rozhodčího házel mezi dva hráče a poperte se o něj. Tenkrát ho získal Ruda Otepka a dal mi z něho kolmici dopředu. Já jsem šel sám na gólmana a křížnou střelou jsem šanci proměnil. Zlín se vztekal, ale tenkrát to tak prostě bylo, kdo si vybojoval balón ten hrál, a Ruda to byl opravdu takový fotbalový štírek.

Zmínil jste Bohemians, Příbram a České Budějovice. Kde jste se cítil nejlíp? Pokud se na to takto dá zeptat.

Asi nejlíp jsem se cítil v Budějovicích, kde jsem prožil krásných šest let. Myslím si, že se mně tam dařilo i fotbalově. Celkově to tam bylo fajn, klub i všechno kolem něj. Ale tím nechci říct, že třeba v Příbrami by to bylo špatné. Vůbec ne, tam jsem dostal šanci hrát v první lize a patřil jsem iks let k těm hráčům, kteří pomalu neslezli ze hřiště. Snad jen když bylo nějaké to zranění, takže i na Příbram vzpomínám rád.

Podobná otázka na jméno trenéra. Určitě jej jich dlouhá řada. Dá se z ní vybrat jeden, nechce se říkat přímo osudový, ale ten, který pro vás byl opravdu tím klíčovým, který vám předal nejvíc?

Těžko se dá říkat, že ten nebo ten mně dal nejvíc. Každý trenér vám něco dá, pokud o to stojíte. A já jsem se snažil si ty dobré věci zapamatovat. Ale pokud se mám držet otázky, pak můj největší vděk za celou tu kariéru musí patřit právě panu Uhrinovi mladšímu. On mně dal tu první šanci v Bohemce, v chlapech. A bylo to v době, kdy to vypadlo, že třeba se fotbalu na této úrovni věnovat nemusím. Dušan Uhrin mně věřil. Dokonce vím, že se na mě jezdil dívat, když jsem byl na těch hostováních a hrál divizi. On chtěl, abych byl v Bohemce a dal mi tu šanci. Takže pokud by mělo padnout jen jedno jméno, tak určitě pan Dušan Uhrin mladší.

Své fotbalové zkušenosti můžete rozdávat plnou náručí mladším spoluhráčům, být jim vzorem, a ví se, že to děláte. Ale co dalšího kromě toho, o čem jsme hovořili, vede k tomu, že fotbalista je platným hráčem týmu i se čtyřmi křížky v zádech?

Kvalitní rodinné zázemí. Určitě musím, za to, kam jsem to dotáhl, poděkovat celé mé rodině, která mě vždycky podporovala. Odmala to byli rodiče, pak manželka, dnes přítelkyně. I děti! Bez nich by to samozřejmě nešlo, kdyby neměli nějakou míru tolerance k tomu, co dělám.